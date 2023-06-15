Біткоїн впав нижче $25 000 вперше за три місяці — в очікуванні підвищення процентних ставок ФРС

Вартість біткоїна опустилась нижче позначки у $25 000 вперше з 17 березня.

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15 червня за 30 хвилин біткоїн обвалився на 4% – з $25 867 до $24 819. На момент публікації флагманська криптовалюта тримається трохи вище $24 985.

Протягом останнього тижня біткоїн тримався на позначці $26 000, попри судові позови SEC проти найбільших криптовалютних бірж Coinbase і Binance (хоча клієнти й вивели з останньої понад $780 млн протягом доби).

Падіння відбулось через три години після того, як Федеральна резервна система оголосила про призупинення зростання процентних ставок після майже 15-місячного підвищення в боротьбі з інфляцією.

За словами ринкового аналітика eToro Джоша Ґілберта, голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл чітко дав зрозуміти, що нинішня пауза – тимчасова, і може призвести до подальших проблем для біткоїна у довгостроковій перспективі.

«Позитивна реакція ризикових активів, за якою ми спостерігали цього року, базується на очікуванні того, що інфляція впаде, а процентні ставки досягнуть піку, а потім почнуть знижуватися», — сказав Ґілберт в коментарі Cointelegraph.

Друга за ринковою капіталізацією цифрова монета, ефір, також впала на понад 5% – з $1727 до $1631 за той самий проміжок часу. Ведмежі настрої не оминули й альткоїни – багато токенів, позначені цінними паперами в позові SEC, знизились на 3%. За останні 24 години Cardano впав на 3,4%, тоді як Polygon і Solana впали на 3,3% і 2,8% відповідно.

За словами аналітика Cointelegraph Марселя Печмана, поточні дані про опціони на біткоїн свідчать про подальше зниження, особливо якщо взяти до уваги вороже ставлення регуляторів до криптоіндустрії на території США в поєднанні з ймовірністю подальшого підвищення ставок з боку ФРС у найближчі місяці.