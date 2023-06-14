Криптовалюта в законі. В Україні представили законопроєкт про оподаткування віртуальних активів

14 червня Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) нарешті презентувала представникам профільних державних органів та ринковій спільноті текст законопроєкту про оподаткування криптоактивів, який базується на положеннях європейського «Закону про крипторинки‎» (MiCА).

Курс ДИРЕКТОР З ПРОДАЖІВ. Ставайте лідером у сфері продажів та навчіться ефективно керувати своєю командою, для досягнення високих результатів! Дізнатися про програму

Одне з головних нововведень – податок на прибуток від діяльності на крипторинку за ставкою 18% і військовим збором у розмірі 1,5%. Податок необхідно сплатити, коли загальний фінансовий результат операцій з інвестактивами має позитивне значення, а платник володіє отриманими внаслідок цих операцій активами до 365 днів.

Член НКЦПФР Юрій Бойко каже, що концепцію оподаткування створено за прикладом моделей західних країн.

«Якщо віртуальний актив куплено за 10 000 грн, а продано за 11 000 грн, то оподатковується різниця – 1000 грн», – пояснює він в коментарі Forbes.

Ще у 2021 році Верховна рада ухвалила законопроєкт №3637 «Про віртуальні активи», який мав набути чинності після змін у Податковому кодексі. Проте президент наклав вето на документ та вніс деякі правки. Уже під час війни депутати безрезультатно намагались змінити податкове законодавство – і за розробку законопроєкту взялись знову після того, як ЄС схвалив регламент регулювання віртуальних активів МіСА.

Якщо парламентарі врешті-решт ухвалять законодавство, то регуляторами віртуальних активів будуть Національний банк і НКЦПФР. Закон також розподілятиме віртуальні активи за категоріями (токени електронних грошей, токени з прив’язкою до активів, інші віртуальні активи). Для випуску токенів із прив’язкою до активів на торгах емітент має бути авторизованою юридичною особою у НКЦПФР.