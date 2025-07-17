Новини Крипто 17.07.2025 comment views icon

Біткоїни, які Болгарія продала у 2018 році, зараз могли б повністю погасити її держборг

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Тетяна Нечет

Автор новин

Біткоїни, які Болгарія продала у 2018 році, зараз могли б повністю погасити її держборг

У 2018 році Болгарія продала 213,500 BTC у 2018 році на суму $3,5 млрд, конфіскованих попереднього року. Тепер цих BTC було б більш ніж достатньо для покриття державного боргу країни. Така сама кількість біткоїнів сьогодні коштувала б близько $25 млрд. Це перевищує державний борг країни в $24 мільярди, згідно з даними World Economics.

Але волатильність біткоїна ускладнює його використання як стабільного резерву, тому навряд чи це можна вважати помилкою. Засновник Obchakevich Research Алекс Обчакевич сказав, що потенційні переваги утримання Bitcoin були «затьмарені ризиками різкого падіння вартості».

Натомість директор платформи управління криптоактивами Iconomi Роберт Знідар вважає, що продаж був мотивований «незнанням філософії, корисності та місії BTC». Замість утримання як резерву, країна могла б диверсифікувала свої запаси, обмеживши частку біткоїнів до 10-15%, поетапно продавати, хеджувати через деривативи.

За даними Bitbo, колективно країни утримують близько 529,705  BTC, приблизно 2.52% від загальної пропозиції. Два найбільші власники — це Сполучені Штати та Китай. Вони утримують понад 207,189 BTC та рівно 194,000 BTC відповідно. Велика Британія на третьому місці з запасами у розмірі 61,000 BTC, за нею йде Україна з 46,351 BTC. П’ятий найбільший власник — Бутан з 13,029 BTC.

Джерело: Cointelegraph

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