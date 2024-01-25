Blizzard скасувала «ААА-виживач» у новому всесвіті, та звільнила президента Майка Ібарру

На тлі звільнення 1900 співробітників ігрового підрозділу Microsoft, де найбільші скорочення очікують підрозділи Activision Blizzard, негативні новини йдуть вже безпосередньо від Blizzard. Компанія змушена скасувати свою гру, яка навіть не встигла отримати назву, але це мав бути «ААА-виживач» у новому всесвіті, та звільнила президента Майка Ібарру.

Сьогоднішні дії стосуються кількох команд Blizzard, включаючи команди розробників, спільні сервісні організації та корпоративні функції. У рамках цього зосередження Blizzard завершує розробку свого проєкту гри на виживання та переведе деяких людей, які працюють над ним, до одного з кількох перспективних нових проєктів на ранніх стадіях розробки. — лист до персоналу від Метта Буті, голови Xbox Studios.

Буті також підтвердив, що президент Blizzard Майк Ібарра покине компанію, як і головний дизайнер Аллен Адам.

Хоча про гру про виживання було розкрито небагато деталей, включаючи назву, це була рідкісна нова франшиза від Blizzard, яка в основному зосереджена на своїх основних брендах Diablo, Warcraft, Overwatch і StarCraft, передає The Verge.