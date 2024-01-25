Microsoft звільнить 1900 співробітників ігрового підрозділу (8% штату) — скоротять команди Activision Blizzard, Xbox та Bethesda

Microsoft анонсувала звільнення 1900 співробітників ігрового підрозділу. Хоча більшість звільнень стосується колективу Activision Blizzard, деяких співробітників Xbox та ZeniMax (складовою частиною якої є Bethesda) також будуть скорочені.

Сумарно скоротять приблизно 8% від загальної чисельності підрозділу Microsoft Gaming, який налічує близько 22 000 співробітників. Видання The Verge отримало внутрішню службову записку від генерального директора Microsoft Gaming Філа Спенсера, яка підтверджує звільнення:

Минуло трохи більше трьох місяців відтоді, як команди Activision, Blizzard і King приєдналися до Microsoft. У 2024 році керівництво Microsoft Gaming та Activision Blizzard прагне узгодити стратегію та план реалізації зі стійкою структурою витрат, яка підтримає весь наш зростаючий бізнес. Разом ми встановили пріоритети, визначили сфери перетину та гарантували, що всі ми узгоджуємо найкращі можливості для зростання. У рамках цього процесу ми прийняли болісне рішення про скорочення нашої ігрової команди приблизно на 1900 посад із 22 000 осіб, які працюють у нашій команді. Ми з керівництвом Gaming Leadership Team прагнемо максимально виважено підійти до цього процесу. Люди, яких безпосередньо торкнуться ці скорочення, відіграли важливу роль в успіху команд Activision Blizzard, ZeniMax та Xbox, і вони повинні пишатися всім, чого вони досягли тут. Ми вдячні їм за творчість, пристрасть і відданість, які вони привнесли в наші ігри, наших гравців і наших колег. Ми надамо повну підтримку тим, кого торкнеться перехідний період, включно з вихідною допомогою відповідно до місцевого трудового законодавства. Ті, чиї ролі будуть змінені, будуть повідомлені про це, і ми просимо вас поставитися до своїх колег, які звільняються, з повагою та співчуттям, що відповідає нашим цінностям. У майбутньому ми продовжимо інвестувати в напрямки, які сприятимуть розвитку нашого бізнесу та підтримуватимуть нашу стратегію надання більшої кількості ігор більшій кількості гравців по всьому світу. Хоча це складний момент для нашої команди, я як ніколи впевнений у вашій здатності створювати та розвивати ігри, історії та світи, які об’єднують гравців. Філ

Звільнення відбулися того ж місяця, коли про скорочення оголосили Riot Games, Google, Discord, Twitch, Unity, eBay та інші.

У жовтні Microsoft завершила операцію з придбання Activision Blizzard за 68,7 млрд доларів після 20 місяців боротьби з регуляторами у Великобританії та США. Колишній генеральний директор Activision Blizzard Боббі Котік пішов у відставку наприкінці грудня, а Microsoft не призначила йому пряму заміну. Натомість низка керівників Activision Blizzard тепер підпорядковується президенту Microsoft з питань ігрового контенту та студій Метту Буті.

Сьогоднішні звільнення відбулися всього через кілька місяців після великих змін у керівництві Xbox, коли Сару Бонд було призначено президентом Xbox, і очолила всю роботу над платформою та апаратним забезпеченням Xbox. Метт Буті також був призначений президентом ігрового контенту та студій, й наглядатиме за Bethesda, ZeniMax та Activision Blizzard.