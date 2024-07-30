Новини Софт 30.07.2024 о 11:03 comment views icon

Блогери Instagram можуть створити чатботів, які відповідатимуть на повідомлення прихильників

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Блогери Instagram можуть створити чатботів, які відповідатимуть на повідомлення прихильників

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Наступного разу, коли ви напишете повідомлення автору в Instagram — знайте, що з вами може спілкуватися штучний інтелект.

Meta поступово розгортає AI Studio в Instagram — набір інструментів, який серед іншого дозволить блогерам створити власну ШІ-персону, яка відповідатиме на запити прихильників від їхнього імені.

Наразі інструмент доступний лише авторам із США, але у майбутньому його поширять і на інші країни.

Блогери Instagram можуть створити чатботів, які відповідатимуть на повідомлення прихильників

За словами Meta, штучний інтелект допоможе вирішити «тривалу проблему користувачів з великою кількістю підписників», які не встигають відповідати щодня усім. Автори зможуть використовувати власні коментарі, підписи, стенограми Reels, а також будь-які спеціальні інструкції чи посилання, щоб зробити чатбота «продовженням самого себе».

Блогери Instagram можуть створити чатботів, які відповідатимуть на повідомлення прихильників

Сам керівник Meta Марк Цукерберг у нещодавньому інтерв’ю Bloomberg припускав, що з часом у програмах компанії з’являться «сотні мільйонів» ботів штучного інтелекту, створених авторами. Однак незрозуміло, чи будуть користувачі Instagram настільки ж зацікавлені у взаємодії з ШІ-версіями своїх улюблених творців. Раніше Meta експериментувала з чатботами, які втілювали образи таких знаменитостей, як Снуп Догг і Кендалл Дженнер, але результати взаємодії були невтішними.

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