Блогери Instagram можуть створити чатботів, які відповідатимуть на повідомлення прихильників

Наступного разу, коли ви напишете повідомлення автору в Instagram — знайте, що з вами може спілкуватися штучний інтелект.
Meta поступово розгортає AI Studio в Instagram — набір інструментів, який серед іншого дозволить блогерам створити власну ШІ-персону, яка відповідатиме на запити прихильників від їхнього імені.
Наразі інструмент доступний лише авторам із США, але у майбутньому його поширять і на інші країни.
За словами Meta, штучний інтелект допоможе вирішити «тривалу проблему користувачів з великою кількістю підписників», які не встигають відповідати щодня усім. Автори зможуть використовувати власні коментарі, підписи, стенограми Reels, а також будь-які спеціальні інструкції чи посилання, щоб зробити чатбота «продовженням самого себе».
Сам керівник Meta Марк Цукерберг у нещодавньому інтерв’ю Bloomberg припускав, що з часом у програмах компанії з’являться «сотні мільйонів» ботів штучного інтелекту, створених авторами. Однак незрозуміло, чи будуть користувачі Instagram настільки ж зацікавлені у взаємодії з ШІ-версіями своїх улюблених творців. Раніше Meta експериментувала з чатботами, які втілювали образи таких знаменитостей, як Снуп Догг і Кендалл Дженнер, але результати взаємодії були невтішними.
Чатбот Meta приєднався до батьківської групи у Facebook та заявив, що у нього теж є дитина
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