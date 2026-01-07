Новини Ігри 07.01.2026 comment views icon

Bloomberg: росіяни вербують геймерів з ПАР на війну в Україні через шутер Arma 3

Маргарита Юзяк

Bloomberg: росіяни вербують геймерів з ПАР на війну в Україні через шутер Arma 3
Arma 3 / Discord via Depositphotos

Для двох геймерів з Південної Африки чат Discord по військовому шутеру Arma 3 став своєрідним запрошенням на війну. Там росіяни вербують іноземців під час спілкування в ігрових чатах, і деякі навіть поїхали до росії й підписали контракти.

Bloomberg розповів історію двох геймерів близько 20 років, які грали в Arma 3 і спілкувалися в Discord. Там вони познайомилися з користувачем @Dash, який, за словами джерела, поступово схиляв їх до війни проти України. Вже у липні 2024 року двоє молодих чоловіків зустрілися в Кейптауні, відвідали російське посольство і вирушили до рф через ОАЕ. У вересні вони підписали річні контракти на службу в армії, це сталося десь під Санкт-Петербургом.

Після кількох тижнів підготовки одного з хлопців відправили на фронт в Україні. Згідно з копією контракту, він служив помічником стрільця з гранатомета. 6 жовтня зв’язок родини із ним зник, а 17 грудня друг повідомив родині, що той загинув. У медичній довідці, що отримала його родина, вказано: чоловік помер 23 жовтня 2024 року у Верхньокам’янському на Луганщині. Про другого геймера нічого не відомо.

Ймовірно, Bloomberg неправильно переклав населений пункт, оскільки на Луганщині є Верхньокам’янка, а зовсім поруч на Донеччині Верхньокам’янське (Бахмутський район)

Не секрет, що росіяни давно “лагідно” мілітаризують геймерів через відеоігри. Їхні агенти вербують через цілі спільноти, чати, символізм, жарти та іронію. А після того, коли іноземець потрапляє “на гачок” йому обіцяють вигідні контракти, можливість отримати російське громадянство та продовжити освіту після служби. Власне така сама історія трапилася з південноафриканцям в Discord, який із жовтня 2024 року обмежений у рф.

Для ПАР історія стала частиною ширшого скандалу. У країні з 1998 року офіційно незаконно брати участь у війні за іноземну армію. Раніше Bloomberg писав про інші випадки вербування жителів ПАР і сусідніх країн, зокрема через обіцянки охоронної роботи або навчання. Проте потім такі люди опинялися на передовій.

Arma 3

Журналісти відправили запит адміністрації президенту ПАР, МЗС країни і російському посольству. Відповіді наразі немає. Так само Discord не прокоментував ситуацію.

