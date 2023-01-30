26 січня астероїд 2023 BU пролетів над краєм Південної Америки всього за 3,5 км від Землі — ця відстань у 10 разів ближча за відстань геосинхронних супутників, які знаходяться на висоті 35 тисяч кілометрів.

За оцінками астрономів, ширина астероїда 2023 BU становить від 3,5 до 8,5 метрів. Хоча проліт й був найближчим за весь час спостережень за такими навколоземними об’єктами, він не являв прямої загрози для Землі — в іншому випадку він би просто розпався, продемонструвавши яскраве, але безпечне світлове шоу.

“Цей невеликий астероїд просто б перетворився на вогненну кулю і в основному розпався в атмосфері, причому деякі з більших уламків потенційно впали б на Землю у вигляді маленьких метеоритів”, — заявили в NASA.

Астрономи виявили астероїд лише позаминулої суботи, першим був геннадій борисов, який працює з обсерваторії в окупованому росією Криму.

Система оцінки небезпеки зіткнення Scout у Лабораторії реактивного руху NASA (JPL) швидко розрахувала його орбіту, прийшовши до висновку, що камінь облетить Землю та помчить назад у глибокий космос.

“Scout швидко виключив 2023 BU як ударний елемент, але, попри дуже невелику кількість спостережень, він, з усім тим, зміг передбачити, що астероїд здійснить надзвичайно близький проліт над Землею. Насправді це одне з найближчих зближень відомого навколоземного об’єкта, яке коли-небудь було зафіксовано”, — сказав розробник Scout та інженер JPL Девіде Фарноккіа.

Астероїд пройшов настільки близько, що NASA очікує, що його регулярна орбіта навколо Сонця буде остаточно змінена. До наближення із Землею курс об’єкта навколо Сонця був приблизно круговим, з 359-денним роком. Тепер його орбіта буде еліптичною, і рухатиметься приблизно посередині між сонячними шляхами Землі та Марса. Тепер астероїду знадобиться 425 днів, щоб здійснити обертання навколо Сонця.

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Хоча астероїд 2023 BU не становив реальної загрози, його близький проліт нагадав про потенційну небезпеку катастрофічного зіткнення. Минулого року пройшли випробування місії DART (Double Asteroid Redirection Test), коли космічний зонд успішно протаранив та змінив орбіту астероїда Діморфоса, скоротивши період його обертання на 32 хвилини. Це перше своєрідне випробування методу “кінетичного ударника” для захисту Землі від потенційно небезпечних астероїдів і воно виявилося успішним. У майбутньому людство зможе таким чином відхилити потенційно небезпечні астероїди й уникнути катаклізму.

Джерело: NASA, Techspot