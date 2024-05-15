Boeing відкладає «прокляту» місію Starliner — клапан полагодили, але стався «невеликий витік гелію»

Запуск Starliner тиждень тому зупинили через несправний кисневий клапан, однак виявилось, що в космічного корабля є й інші проблеми.

У вівторок Boeing оголосила, що перший політ Starliner з екіпажем перенесли на 21 травня — місія мала стартувати ще 6-го, однак її зупинили через аномалію з кисневним клапаном ракети Atlas V від United Launch Alliance (ULA). Зрештою команда його замінила, однак фахівці виявили ще одну проблему з «невеликим витоком гелію».

«Команда Starliner працює над усуненням невеликого витоку гелію, виявленого в сервісному модулі космічного корабля», — йдеться у заяві Boeing. «NASA і Boeing розробляють оперативні рішення для її розв’язання».

Мета Boeing — стати другою приватною компанією, яка зможе забезпечити транспортування екіпажу до та з МКС (контракт з NASA оцінюється у $4,3 млрд), поряд із SpaceX. Компанія Ілона Маска вперше досягла станції у 2020 році зі своєю капсулою Dragon, яка фактично завершила майже десятиліття залежності США від російських космічних ракет.

Початково перший випробувальний політ Starliner без екіпажу планували на 2015 рік, але зрештою відклали на 4 роки. Зрештою, коли запуск відбувся, програмні збої викликали перезапуск двигунів — корабель витратив забагато палива, тож так і не досяг МКС. Друга спроба, початково запланована на серпень 2021 року, але запущена лише у травні 2022 року, загалом завершилась успішно — хоча виникали деякі питання щодо продуктивності певних двигунів і системи охолодження Starliner.

Зрештою, коли Atlas V з пілотованим Starliner досягне орбіти, космічний корабель запустить власні двигуни і за 24 години має дістатись космічної станції. Астронавти Буч Вілморт та Суні Вільямс проведуть там близько тижня, тоді як корабель залишатиметься пристикованим до МКС. Після цього вони повернуться додому на борту Starliner, який, як очікується, приземлиться на парашуті в одному з кількох визначених місць на південному заході США.

Джерело: Gizmodo