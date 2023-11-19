Боротьба триває: правління OpenAI розглядає повернення Сема Альтмана та власну відставку, сам він каже про заснування нового проєкту

Події в OpenAI нагадують одночасно Майдан та «Гру престолів»: частина керівництва вчинила заколот, Microsoft та інші інвестори погрожують наслідками, правління у кроці від власної відставки та повернення влади Альтману і Брокману. Сам Сем Альтман каже про намір створити новий проєкт, у якій може перейти левова частка працівників OpenAI, які його підтримують.

The Verge та інші американські видання з посиланням на інсайди з компанії розповідають про перипетії навколо Сема Альтмана – не тільки про його звільнення, але й про можливе повернення. Інвестори, зокрема Microsoft, ведуть серйозні перемовини про відставку ради директорів OpenAI. Джерела кажуть, що цей сценарій цілком оптимістичний і правління у кроці від такого рішення.

У суботу поширилися чутки про масове звільнення симпатиків Альтмана з компанії до 17:00 за тихоокеанським часом, які, вочевидь, не виправдалися, або звільнення були відтерміновані під тиском нової інформації. Тоді співробітники OpenAI почали масово цитувати Сема Альтмана у твіттері про те, що він любить емодзі сердець. Але остаточного розв’язання ситуація досі не отримала.

За даними The Information, головний директор зі стратегії OpenAI Джейсон Квон у повідомленні співробітникам зазначив: «ми все ще працюємо над рішенням», яке повернена посаду Альтмана, колишнього президента компанії Грега Брокмана та інших працівників, які вже звільнилися. Незрозуміло, хто ці «ми», але є й інша інформація про тиск на компанію з цього питання.

У суботньому зверненні до співробітників OpenAI головний операційний директор Бред Лайткеп сказав, що звільнення Альтмана не було відповіддю на посадові злочини, фінансові дії чи порушення безпеки компанії.

Відомо, що правління OpenAI обговорює з Семом Альтманом його повернення на посаду CEO. Неназвані джерела повідомляють, що Альтман неоднозначно ставиться до повернення та хотів би значних змін в управлінні. Джерело, близьке до Альтмана, каже, що рада директорів у принципі погодилася піти у відставку та дозволити Альтману і Брокману повернутися, але прострочило ключовий термін до 17:00.

Сем Альтман каже, що має намір заснувати новий проєкт. Через кілька годин після звільнення Грег Брокман, вже колишній президент та голова правління OpenAI, разом з Альтманом розмовляв з друзями та інвесторами про відкриття іншої компанії. Вочевидь, люди, що звільнилися або звільняться з OpenAI, приєднаються до нього.

Найбільший інвестор OpenAI, Microsoft, заявила, що компанія залишається відданою своєму партнерству. Однак інвестори не отримали завчасного попередження або можливості висловити власну думку щодо рішення правління звільнити Альтмана. Він був і є обличчям компанії та найвідомішим голосом у галузі ШІ, його усунення кидає майбутнє OpenAI у невизначеність.

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Bloomberg повідомляє, що голова Microsoft Сатья Наделла зв’язався з Альтманом та пообіцяв підтримувати його у будь-яких подальших кроках. За словами людей, знайомих із ситуацією, Наделла був вражений рішенням правління. The Wall Street Journal пише, що Microsoft Thrive Capital (другий за розміром акціонер) та Tiger Global Management «допомагають організовувати зусилля» з відновлення Альтмана. За інформацією Forbes, деякі інвестори вважають, що компанія повинна визнати ситуацію патовою через поєднання масового заколоту старших дослідників, відмов у кредитах Microsoft на хмарні обчислення та потенційні судові позови.

Правління OpenAI складається з головного наукового співробітника Іллі Сацкевера, CEO Quora Адама Д’Анджело, колишньої CEO GeoSim Systems Таші МакКолі та Хелен Тонер, директора зі стратегії Джорджтаунського центру безпеки та нових технологій. На відміну від традиційних компаній, рада директорів не має завдання максимізувати вартість акцій. Жоден з них не має акцій OpenAI. Заявлена ​​місія ради полягає в тому, щоб забезпечити створення загально корисного штучного інтелекту (AGI).

Згідно з багатьма джерелами, Сацкевер, який також є співзасновником OpenAI та очолює його дослідників, зіграв важливу роль у вигнанні Альтмана. За словами джерел, його роль у перевороті свідчить про боротьбу за владу між дослідницькою та продуктовою сторонами компанії.