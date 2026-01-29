Ютубер зібрав з Lego друкарську машинку, яка працює

Koenkun Bricks/YouTube

YouTuber Koenkun Bricks зібрав з конструктора Lego функціональну друкарську машинку, яка дійсно друкує літери.





Справа в тому, що ще у 2021 році Lego випустила незвичайний набір з копією друкарської машинки, яку у 50-х роках минулого століття використовував засновник компанії. Наразі цей набір вже знятий з виробництва. Однак він вийшов вражаюче красивим, здатним протягувати аркуш паперу через ролики. При цьому каретка рухалась під час друку. Кожне натискання клавіші задіяло важіль, який вдаряв окрему літеру об стрічку.

Однак насправді друкарська машинка Lego не друкувала. Стрічка була створена з фрагменту тканини без чорнила, а блоки літер представляли звичайні цеглинки Lego 2×1. Попри дивовижну реалістичність, набір залишався суто декоративним.

Koenkun Bricks вирішив виправити цей недолік, зібравши власну друкарську машинку, яка дійсно друкує літери. Для цього вона використовує круглі плитки Lego розміром 1×1, кожна з яких позначена певною літерою алфавіту, а потім кладе на аркуш білих пластин Lego, який прокручується.





За відсутності безпосереднього з’єднання з важелем, що притискає літеру до стрічки, кожна клавіша запускає три окремі механізми. Один звільняє плитку з літерою, другий переміщує каретку на місце, а третій притискає плитку до білих пластин, які використовуються замість аркушу.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Перший механізм тисне на важіль, що висуває одну плитку знизу з одного з 26 контейнерів для зберігання, встановлених на пристрої. Звідти плитка рухається по пандусу вниз і опиняється на пласкій полиці перед білою пластиною, аналогом аркушу. Якщо відпустити клавішу, важіль звільняється, дозволяючи іншій пластині з літерою зміститись та зайняти місце у готовності до наступного друку літери. Каретка рухається за допомогою механізму, розташованого у задній частині машинки. Вона натягується за допомогою гумової стрічки з виступаючою лівою стороною проти низки вільних блоків Lego 1×1, розміщених у вузькій канавці.

Під час кожного натискання клавіш викидається один з блоків, а каретка зміщується на ширину одного штифта ліворуч. Гумова стрічка повертає каретку у вихідне положення. Хоча перші два механізми запускаються натисканням клавіші з літерою, третій спрацьовує, коли клавішу відпускають, даючи плитці з літерою час зайняти потрібне положення. Натискання клавіші активує цей механізм, відтягуючи важіль, відповідальний за повернення плитки на місце. Під час відпускання клавіші гумка замикає механізм назад на місце та забезпечує силу, необхідну для введення літери.

При цьому Koenkun Bricks відмовився від механізму, який автоматично перезавантажує блоки пробілів, як від ненадійного. Через це ці блоки необхідно замінювати вручну після кожного надрукованого рядка. Аркуш з білих пластин також необхідно прокручувати вручну.

Ми писали, що модерка створила з конструктора Lego Game Boy справжню консоль Game Boy — і вона працює. Більш того, ютубер під ніком Shadowman39 використав дитячий пластиковий конструктор K’NEX у якості основи для повноцінного 8-бітного комп’ютера.

Джерело: Gizmodo