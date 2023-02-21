Microsoft уклала 10-річний контракт з Nintendo про публікацію ігор Xbox на платформі — наголос зроблений на Call of Duty

Президент і головний юрист Microsoft Бред Сміт оприлюднив у Twitter новину про укладання десятирічної угоди з Nintendo. Відповідно до договору протягом обумовленого терміну на платформі виходитимуть Call of Duty та інші ігри Xbox. Керівник компанії декларує готовність Microsoft і надалі розширювати доступність власних ігор на інших платформах. Раніше Філ Спенсер, голова ігрового підрозділу компанії, висловлював бажання побачити Call of Duty на Nintendo.

«Ми погодили 10-річний контракт на ігри Xbox для геймерів Nintendo. Це лише частина нашого прагнення надати ігри для Xbox та ігри Activision, включаючи Call of Duty, більшій кількості гравців на більшій кількості платформ».

We’ve now signed a binding 10-year contract to bring Xbox games to Nintendo’s gamers. This is just part of our commitment to bring Xbox games and Activision titles like Call of Duty to more players on more platforms. pic.twitter.com/JmO0hzw1BO — Brad Smith (@BradSmi) February 21, 2023

Крок спрямований на пом’якшення критики компанії у зв’язку з угодою про придбання Activision Blizzard, яке може суттєво посилити її становище на ринку ігор та послабити конкурентів Microsoft. Основний аргумент Sony проти придбання – можлива відсутність ігор Activision на інших платформах.

Враховуючи песимістичні висновки британського регулятора та активність інших учасників процесу схвалення угоди, Microsoft робить все можливе, щоб вона відбулася. Укладання угоди з Nintendo – відповідальний довготривалий крок, покликаний переконати скептиків у щирості цілей, котрі декларує компанія.