Microsoft уклала 10-річний контракт з Nintendo про публікацію ігор Xbox на платформі — наголос зроблений на Call of Duty

Президент і головний юрист Microsoft Бред Сміт оприлюднив у Twitter новину про укладання десятирічної угоди з Nintendo. Відповідно до договору протягом обумовленого терміну на платформі виходитимуть Call of Duty та інші ігри Xbox. Керівник компанії декларує готовність Microsoft і надалі розширювати доступність власних ігор на інших платформах. Раніше Філ Спенсер, голова ігрового підрозділу компанії, висловлював бажання побачити Call of Duty на Nintendo.

We’ve now signed a binding 10-year contract to bring Xbox games to Nintendo’s gamers. This is just part of our commitment to bring Xbox games and Activision titles like Call of Duty to more players on more platforms. pic.twitter.com/JmO0hzw1BO

— Brad Smith (@BradSmi) February 21, 2023