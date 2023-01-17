ЄС перевірить угоду між Microsoft та Activision Blizzard на відповідність антимонопольному законодавству – Reuters

Можлива угода купівлі Activision Blizzard корпорацією Microsoft ризикує зіткнутися з черговою проблемою на шляху до свого закриття. За даними Reuters, Європейський Союз має намір перевірити угоду на відповідність до антимонопольного законодавства.

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Джерела видання повідомили, що Європейська комісія готує заяву про заперечення щодо угоди, яку вона направить до Microsoft протягом кількох тижнів. Раніше Європейська комісія встановила крайній термін 11 квітня для ухвалення рішення про те, чи схвалити придбання.

Європейська комісія відмовилася коментувати цю інформацію. Водночас представник Microsoft сказав:

«Ми продовжуємо працювати з Європейською комісією, щоб вирішити будь-які проблеми ринку. Наша мета — надати більше ігор більшій кількості людей, і ця угода сприятиме досягненню цієї мети».

Угоду з придбання Activision Blizzard також розслідує Управління конкуренції та ринків Великобританії. Цей процес має завершитись до 26 квітня. Федеральна торгова комісія США взагалі подала до суду, щоб заблокувати угоду.

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Джерело: gamesindustry