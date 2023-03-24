Британський регулятор змінив позицію щодо Activision Blizzard – Microsoft швидше програє від ексклюзивності Call of Duty та інших ігор

Сьогодні Управління конкуренції та ринків Великобританії (CMA) поділилося оновленою інформацією про розслідування, пов’язане з угодою Microsoft щодо придбання Activision Blizzard на 68,7 мільярда доларів

У свіжому пресрелізі CMA визнає, що на ринку консолей не буде створено небезпеку для конкуренції, оскільки можливий виграш Microsoft від ексклюзивності Call of Duty для консолей Xbox не коштуватимуть втрати усього доходу, який приносять ігри франшизи на платформі PlayStation (про що й говорила Microsoft).

Це радикальний розворот у порівнянні з думкою CMA на початку лютого – тоді управління вважало, що у Microsoft все ж таки будуть причини додати Call of Duty до списку ексклюзивів для Xbox і це нашкодить гравцям.

У заяві Мартіна Коулмана, голови відділу розслідувань CMA, йдеться:

«Попередні висновки були призначені для того, щоб … дати залученим підприємствам та будь-яким зацікавленим третім сторонам можливість подати нові докази перед винесенням остаточного рішення. Розглянувши подані додаткові докази, ми дійшли попереднього висновку, що злиття не призведе до суттєвого послаблення конкуренції у сфері консольних ігрових послуг, оскільки витрати Microsoft на утримання Call of Duty від PlayStation переважать будь-які вигоди від таких заходів. Сьогоднішнє оголошення не вплинуло на нашу попередню думку, що ця угода викликає побоювання щодо ринку хмарних ігор. Наше розслідування буде завершено до кінця квітня».

Як зазначено в останній частині заяви, оновлений підхід до ринку консолей не впливає на міркування CMA щодо ринку хмарних ігор. Ймовірно, тому Microsoft зосередилася на укладанні угод з конкурентами, щоб кілька сторонніх хмарних ігрових сервісів, таких як Nintendo, GeForce NOW, Boosteroid та Ubitus отримали ігри Xbox (разом з іграми Activision Blizzard у випадку схвалення придбання).

Рішення CMA має бути винесене до 26 квітня, тоді як Європейський Союз (який, за чутками, скоріше схвалить угоду) може оголосити свій вердикт до 22 травня. Розслідування веде й американський регулятор FTC, який запросив у Microsoft документацію щодо останніх угод з конкурентами.

Джерело: Wccftech