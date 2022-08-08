Новини

Мобільні ігри приносять Activision Blizzard більше грошей, ніж ігри для ПК та консолей разом узяті

Мобільні ігри приносять Activision Blizzard більше грошей, ніж ігри для ПК та консолей разом узяті

Компанія Activision Blizzard опублікувала квартальний фінансовий звіт. Він свідчить, що через різке падіння продажів ПК та консолей знижуються й відповідні надходження, а мобільні ігри тепер приносять їй понад половину доходів.

Допомагаємо

«Купи мені бойовий літак». Збір коштів для Повітряних Сил ЗСУ

«Купи мені бойовий літак». Збір коштів для Повітряних Сил ЗСУ

Компанія King Digital Entertainment, відповідальна за випуск ігор Candy Crush, Farm Heroes, Bubble Witch та викуплена Activision Blizzard у 2016 році, є справжнім принтером грошей. Минулого кварталу вона принесла в скарбничку материнської компанії $685 млн, тоді як Activision і Blizzard заробили $600 млн і $296 млн відповідно.

Activision більше за інших заробила на ринку консолей – $360 млн. Ще $100 млн приніс ринок ПК, $135 млн склав дохід від мобільних платформ (більшу частину заробила гра Call of Duty Mobile).

На початку червня Blizzard випустила непопулярну, але прибуткову Diablo Immortal, яка вже зібрала понад $100 млн. Компанії вдалося заробити ще $229 млн на іграх для ПК, таких як World of Warcraft та Overwatch. Але на консолях компанія заробила лише $19 млн.

Курс
Full Stack вечірній
Отримуйте завдання від фахівців, що практикують, і вчіться у вільний від роботи час
РЕЄСТРУЙТЕСЯ!
Full Stack вечірній

Якщо підсумувати ці показники, то дохід Activision Blizzard за минулий квартал від мобільних пристроїв становив понад половину сукупного доходу – 50,5% або $831 млн. Доходи від ігор для консолей та ПК за рік скоротилися майже вдвічі, впавши до $376 млн (23%) та $332 млн (20%) відповідно. Інші джерела доходу, насамперед прямі трансляції та кіберспортивні трансляції, становили близько 6% доходу компанії ($100 млн).

Як очікується, доходи від ігор для ПК та консолей зростуть пізніше цього року, коли на ринок вийдуть Overwatch 2, CoD Modern Warfare 2 та розширення Dragonflight для World of Warcraft.

Diablo Immortal за перший місяць принесла Blizzard $49 млн доходу — аналітики Appmagic

Джерело: techspot


Схожі записи
Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати