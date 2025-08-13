banner
Британський уряд радить видаляти старі фото та електронні листи, щоб "економити воду"

Катерина Даньшина

Британський уряд радить видаляти старі фото та електронні листи, щоб "економити воду"
Уряд Великої Британії доручив громадянам видаляти старі файли, включно з фото й електронними листами — бо це, нібито, може допомогти в економії води під час національної засухи.

В опублікованих у вівторок рекомендаціях сказано, що поточна ситуація з дефіцитом води в Великій Британії тепер визначається як “інцидент національного значення”. П’ять регіонів країни офіційно оголосили про засуху, ще шість перебувають “у тривалій сухій погоді”, а рівень води в річках та водосховищах продовжує знижуватися.

“Прості, повсякденні рішення, такі як вимкнення крана або видалення старих електронних листів, дійсно допомагають колективним зусиллям щодо зменшення попиту та збереження здоров’я наших річок та дикої природи”, заявила Хелен Вейкхем, директор Агентства з питань навколишнього середовища.

Зважаючи на те, що за допомогою звертаються до громадян напряму, ситуація виглядає серйозною. Згідно з даними Національної групи з питань посухи, виконання попередніх рекомендацій допомогло, і попит на воду знизився на 20% порівняно з піком 11 липня.

Рекомендації з економії води від уряду Великої Британії
Утім незрозуміло, наскільки великим буде вплив (і чи буде взагалі) “очищення теки зі спамом” на загальне споживання води. Дещо іронічно такі вимоги звучать й на тлі того, що уряд Великої Британії зобов’язався щодо “прискореного зростання галузі штучного інтелекту” — умова, яка неможлива без використання центрів обробки даних, що споживають велику кількість води для охолодженняХоча центри обробки даних дійсно споживають велику кількість води за рахунок випарного охолодження, переважна більшість цієї енергії припадає на обчислення, що виконуються центральними та графічними процесорами, а не на зберігання зображень та електронних листів..

Новий ЦОД ШІ у Вайомінгу споживатиме у 5 разів більше енергії, ніж все населення штату

На запит журналістів, представники Агентства не надали інформації про те, скільки води, на їхню думку, зможе зекономити видалення файлів, а також про те, скільки її використовують місцеві ЦОДи, які зберігають файли або ж навчають ШІ.

За незалежними оцінками невеликий центр обробки даних потребує понад 25 млн літрів на рік у випадку, якщо покладається на старі методи охолодження з випаровуванням води. Технологічні компанії нині вкладають великі кошти у пошук альтернатив для охолодження. Microsoft, до прикладу, спробувала розмістити центр обробки даних на дні моря та занурити сервери у ванни зі спецрідиною.

Галузь ШІ до 2027 року споживатиме стільки ж енергії, як Швеція чи Нідерланди

Джерело: The Verge, Tom`s Hardware

