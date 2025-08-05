Новини Крипто 05.08.2025 comment views icon

Bybit та Mt. Gox відпочивають: виявлене найбільше в історії криптовалютне пограбування на $3,5 млрд

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Андрій Русанов

Редактор новин

Bybit та Mt. Gox відпочивають: виявлене найбільше в історії криптовалютне пограбування на $3,5 млрд
Depositphotos

Пограбування було здійснено п’ять років тому, але розкрито лише днями. На Bybit та Mt. Gox зникло набагато менше у грошовому еквіваленті, ніж з пулу LuBian.

Дослідники з Arkham Intelligence розповіли на X про викрадення 127 426 біткоїнів з китайського майнінгового пулу LuBian у 2020 році. Їхня вартість тоді складала $3,5 млрд — зараз це було б $14,5 млрд. Першоджерело розслідування містить багато додаткових деталей та графічних матеріалів.

На своєму піку свого LuBian був шостим за розмірами майнінговим пулом Bitcoin, перш ніж зникнути у 2021 році. Пул був настільки великим, що до травня 2020 року контролював 6% загального хешрейту Bitcoin. За іронією, LuBian рекламувався як «найбезпечніший високоприбутковий майнінговий пул у світі».

Bybit та Mt. Gox відпочивають: виявлене найбільше в історії криптовалютне пограбування на $3,5 млрд
Одна з ілюстрацій Arkham Intelligence

Arkham вважає, що перший злам пулу стався 28 грудня 2020 року. Тоді були викрадені понад 90% його запасу біткоїнів. Наступного дня було здійснено ще одне пограбування, на $6 млн біткоїнів та USDT. 31 грудня LuBian перемістив невелику кількість монет, що залишилася, у гаманці відновлення.

Атака була здійснена методом брутфорсу генерації закритих ключів LuBian. Генерація ключів використовувала надзвичайно слабку 32-бітну ентропію, що дозволяло будь-кому з обчислювальною потужністю ігрового комп’ютера та кількома днями у запасі зламати гаманці LuBian.

LuBian досі зберігає недоторканими свої 11 886 останніх біткоїнів, що залишилися після атаки. Хакери зробили те ж саме — недоторкано зберігають викрадене. Arkham повідомляє, що останнім відомим кроком хакерів була консолідація гаманців у липні 2024 року. Зловмисники отримали достатньо монет, щоб стати 13-м за розміром власником біткойнів у світі.

Злом LuBian можна вважати найбільшим криптовалютним пограбуванням в історії. Він перевершує нещодавнє пограбування біржі Bybit на $1,5 млрд, а також злам біржі Mt. Gox на початку 2010-х років. Технічно, другий злам Mt. Gox у 2014 році був найбільшим у біткоїнах і складав 850 000 монет. Але тоді вартість біткоїна була набагато нижчою, ніж у 2020 році, і вони коштували “лише” $460 млн.

Джерело: Tom’s Hardware

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