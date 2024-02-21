Call of Duty з’явиться в Xbox Game Pass, а Microsoft продовжить підтримувати фізичні диски, — Філ Спенсер

Одна з найбільших франшиз в ігровій індустрії схоже таки з’являтиметься в Xbox Game Pass. Це фактично підтвердив генеральний директор Microsoft Gaming Філ Спенсер, повідомивши, що в їхніх планах додавати до підписки всі ігри новопридбаних компаній, що звісно стосується й Call of Duty.

Ми плануємо, що повне портфоліо ігор від ZeniMax, Activision Blizzard та Xbox Game Studios — з’являтиметься в Game Pass в перший же день.

Хоча Microsoft завершила придбання Activision Blizzard у жовтні 2023 року, ігри Activision Blizzard ще не були додані до сервісу підписки. Після придбання Спенсер пояснював, що затримка з додаванням ігор до Xbox Game Pass була пов’язана з тим, що потрібно було виконати багато роботи з інтеграції команд і технологій, яку було легше виконати з ZeniMax Media, яку Microsoft придбала в березні 2021 року, оскільки процес злиття був набагато більш визначеним протягом усього часу, передає Windows Central.

Коли ігри Activision Blizzard з’являться в Xbox Game Pass?

Хоча дорожньої карти щодо того, коли кожна гра Activision Blizzard з’явиться в Xbox Game Pass, ще немає, розгортання розпочнеться наступного місяця, а Diablo 4 від Blizzard Entertainment з’явиться на консолі та ПК 28 березня 2024 року.

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Xbox відмовляється від дисків?

Ми підтримуємо фізичні носії, але у нас нема потреби робити це непропорційно попиту споживачів. Ми постачаємо ігри на фізичних та цифрових носіях, і ми просто стежимо за тим, що роблять клієнти. І я думаю, що наша робота в управлінні Xbox полягає в тому, щоб надавати те, чого хоче більшість клієнтів. А зараз більшість наших клієнтів купують ігри в цифровому форматі. Але я скажу, що наша стратегія не залежить від того, щоб люди переходили на цифрові технології. І позбутися фізичного носія для нас не є стратегічним завданням. — каже Спенсер.

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