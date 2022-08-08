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Capcom представила двох нових героїнь Street Fighter 6 — Кімберлі та Джурі

Capcom представила двох нових героїнь Street Fighter 6 — Кімберлі та Джурі

Геймдиректор Capcom Такаюкі Накаяма розповів у блозі PlayStation про повернення у серію ніндзя Джурі й абсолютно нового персонажа — Кімберлі, вундеркінд і любительку культури 80-х.

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Джурі, яка віддає перевагу шипам, а також чорному, фіолетовому та смарагдово-білому кольору, дебютувала Super Street Fighter 4. Одяг та зачіску дівчини оновили для відповідності естетиці шостої гри. Примітна частина костюма — стрічка у вигляді павука, що покриває її тіло. Характер Джурі розкривають стильні аксесуари: байк та мотоциклетний шолом, а також смартфон у рожевому чохлі із кумедними вушками.

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Ніндзя-злочинниця, що перейшла на бік добра, зберегла свій бойовий досвід. Персонажу доступні деякі з попередніх ігор: Фухаджин, удар ногою вгору, зберігає запаси Фуха після завершення. Сайхасе, Анкенсацу та Го Осацу стали окремими бойовими прийомами, які можна комбінувати, витрачаючи Фуха. Шикусен Джурі, удар ногою у стрибку, може відкрити серію ударів.

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Кімберлі рано закінчила коледж і вирішила присвятити себе кар’єрі ніндзя, ставши ученицею Гая. Дівчина захоплена культурою 80-х, завжди носить із собою касетний плеєр та балончик із фарбою (вони використовуються і в бою). Вигляд її вбрання натхненний одягом легкоатлетів та черлідерш. Зачіска Кімберлі, що складається з кількох довгих кіс, ефектно розвивається у повітрі під час бігу та атак.

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Бійчиня-вундеркінд використовує силові вправи, що розкривають суперника для атак. Її стиль – міський бій. Балончик із фарбою у бійці може стати бомбою-сюрікеном. Кімберлі вміє ховатися в різноколірному диму, раптово з’являючись із нього для миттєвої атаки. Також у її арсеналі є спринт ніндзя, що доповнюється різними ударами ногою чи кроком дугою з відштовхуванням від супротивника.

Окрім нових та оновлених персонажів, гра Street Fighter 6 отримала функцію коментарів у реальному часі. Відомі члени спільноти файтерів зможуть коментувати ваші матчі.

Реліз файтингу Street Fighter 6, який вперше анонсували на початку року, відбудеться 2023 року.


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