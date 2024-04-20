«Чані — моя секретна зброя»: Дені Вільньов розповів про стрічку «Дюна 3» та чому не народилася Алія

В інтерв’ю The New York Times режисер Дені Вільньов розповів про своє бачення Чані у фільмі «Дюна: частина друга» яке відрізняється від її образу у книгах Френка Герберта. Також він натякнув на роль персонажа Зендеї у «Дюні 3», сценарій якої Вільньов пише прямо зараз.

Отже, режисер пояснив кардинальну відмінність Чані у фільмі та книзі… намірами самого Герберта. Письменник нібито шкодував про невірне трактування роману читачами.

«Чані — моя секретна зброя. Френку Герберту було сумно усвідомлювати, що люди сприймали книгу як свято Пола Атріда. Він хотів написати застереження проти месіанських постатей, застереження від змішування релігії та політики. Я написав другий фільм, намагаючись бути більш вірним намірам Френка Герберта, ніж книзі. У книзі Чані лише послідовник. Я придумав, що вона не погоджувалася».

За словами Вільньова, образ Чані у фільмі дає перспективу, з якої можна подивитися на «темне» перетворення Пола Атріда. За його задумом, це стає попередженням для глядача «якого бажав Френк Герберт». Також режисер бажав розкрити ідею, що Пол насправді не звільняє, а навпаки, поневолює фріменів, коли захопив контроль над ними та розпочав війну.

«Це трагедія всіх трагедій. Як Майкл Корлеоне з наукової фантастики, він стає тим, чого хотів уникнути. І він спробує знайти спосіб врятувати свою душу у третій частині».

Книга «Месія Дюни», на якій засновано «Дюну 3» починається за 12 років після подій першого роману, Пол та Чані в ній уже разом. Режисер без розкриття деталей натякнув на подальший розвиток сюжету та куди подінеться гнів Чані. Ймовірно, глядачів чекають й інші сцени, які відсутні в романах.

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«Цей гнів величезний. Я не хочу розкривати, що я збираюся робити з третім фільмом. Я точно знаю, що робити. Я пишу це прямо зараз. Але там багато вогневої потужності, і я дуже радий цьому рішенню».

Інше питання, яке дуже хвилює фанатів «Дюни» — чому не народилася сестра Пола Алія. У книзі саме вона вбиває барона Володимира Харконена і є досить химерним персонажем: дівчинкою зі здібностями матері. Режисер бажав стиснути час подій з кількох років до коротшого проміжку, тож у фільмі Алія просто не встигла народитися.

«Ідея полягала в тому, щоб стиснути книгу так, щоб Пол відчув тиск, щоб завоювати довіру Фріменів, почати готуватися — але не досягти успіху, не мати часу розгорнути справжню війну. Час проти нього».

Своє рішення залишити Джесіку вагітною Дені Вільньов пояснює знову ж, слідуванням стилю Френка Герберта:

«Я вважаю, що вагітні жінки виглядають надзвичайно потужно. Використовувати цю силу було дуже захопливим. І зазвичай, коли ви бачите на екрані вагітну жінку, вона завжди народжує. Уникнути цього моменту, залишати її в стані вагітності, я думав, що це дуже схоже на Френка Герберта. Я відійшов від малечі-вбивці, але думав, що це буде більш свіжим та оригінальним. Чесно кажучи, це одна з речей, якими я найбільше пишаюся в екранізації».