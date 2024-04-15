Warner Bros. заробила $1 млрд за кордоном за рекордні 15 тижнів — майже половину принесла друга «Дюна»

Студія також стала першою, яка досягла цієї віхи у 2024 році.

Warner Bros. заробила понад $1 млрд у міжнародному прокаті за рекордні 15 тижнів (попередній рекорд становив 17 тижнів), повідомляє Deadline. Лише друга частина «Дюни» Дені Вільньова принесла студії $411,8 млн з-за кордону, тоді як наступний великий реліз компанії — «Ґодзілла та Конґ: Нова імперія», також випущений у партнерстві з Legendary — поповнив скарбничку на $278, 6 млн. Свій вклад також внесли й раніші фільми, як-от «Вонка» ($164,1 млн), «Аквамен і загублене королівство» ($130 млн), «Мільйон хвилин» ($13,3 млн у Німеччині) та «Одне життя» ($12,7 млн у Великій Британії).

«Досягнення цієї неймовірної віхи в такому прискореному темпі — предмет гордості для Warner Bros. Це свідчення, що наші команди найкращі у своєму класі — маркетингові, дистриб’юторські, творчі та кінематографічні», — заявили Пам Ебді та Майк Де Лука, співголови та генеральні директори Warner Bros. Motion Picture Group.

Наступні гучні прем’єри 2024 року для Warner Bros. включають «Фуріоза: Шалений Макс. Сага» Джорджа Міллера, який дебютує наступного місяця на Каннському фестивалі (прем’єра в Україні — 23 травня), «Бітлджюс Бітлджюс» (5 вересня) та «Джокер: Божевілля на двох» (3 жовтня). Трейлер останнього, до речі, також приніс Warner Bros. рекорд — 167 млн переглядів за добу.