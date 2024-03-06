Частка Linux вперше перевищила 4%. Відсоток користувачів macOS зменшується

Згідно з даними дослідницької компанії Statcounter, у лютому частка Linux досягла 4,03% світового ринку операційних систем. Statcounter отримує статистику використання настільних операційних систем (ОС), відстежуючи код, встановлений на більш ніж 1,5 млн веб-сайтів, які генерують понад 5 мільярдів переглядів сторінок щомісяця.

Єдині корективи, які, за словами компанії, вносяться в ці дані, стосуються видалення активності ботів і налаштування попереднього перегляду в Google Chrome, повідомляє ArsTechnica.

У лютому частка Linux на ринку настільних комп’ютерів була вищою, ніж будь-коли. Якщо вважати ChromeOS ОС Linux, то частка ринку в лютому склала 6,34%. Якщо зосередитися лише на цифрах Linux, то частка ринку майже 33-річної ОС зросла на 31,3% з червня 2023 року. Загалом, порівняно з тим, що було п’ять років тому, відбувся великий стрибок. У лютому 2019 року Linux використовувався на 1,58% комп’ютерів у всьому світі.

Домінування Windows, позаяк, здебільшого зростало в період з червня по лютий, коли операційна система Microsoft була встановлена на 72,17% комп’ютерів. З червня 2022 року по червень 2023 року відбулося падіння (з 76,33% частки ринку до 68,23%), але зараз використання ОС Windows, схоже, повернулося до рівня початку 2022 року.

Тим часом частка macOS на ринку настільних комп’ютерів впала з 21,32% у червні до 15,42% у лютому. Втім, поточна частка ринку Apple OS схожа на ту, що спостерігалася в січні 2023 року (15,33%) і лютому 2023 року (16,26%).

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