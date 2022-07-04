Частка Windows 11 серед користувачів Steam вперше перевищила 20%

Valve опублікувала новий звіт щодо устаткування ПК та ПЗ користувачів Steam — з даними станом на червень 2022 року. Мабуть, наразі найцікавішою тенденцією є стабільний ріст популярності Windows 11 серед геймерів: минулого місяця частка ОС зросла на 1,64% до попереднього місяця та вперше перевалила за 20% (21,23%). Цього результату «одинадцятка» досягла за 8 місяців від релізу (5 жовтня 2021 року).

Цікаво, що частка Windows 7 при цьому зросла, хоча і несуттєво — на 0,6%, до 3,01%. Для порівняння, у грудні частка Windows 11 складала трохи більше як 8% — тоді вона вперше обійшла Windows 7 за популярністю на платформі Steam, а у травні «одинадцятка» відкусила вже 19% від геймерського «пирога» Steam. Перше місце поки що впевнено утримує Windows 10 — «десятці» віддають перевагу 71,26% геймерів (-2,63% до попереднього місяця). На OSX грають 2,45%, а частка Linux, як і раніше, найменша — 1,18%. Вихід портативного ігрового ПК Steam Deck зі SteamOS 3.0, яка заснована на базі ArchLinux, поки особливо не вплинув на розклад сил. Але Valve нещодавно наростила виробництво компактного ігрового ПК та пообіцяла збільшення щотижневих постачань більше ніж удвічі.

В інших сегментах — поки що без особливих змін.

Що ж до процесорів — частка систем з процесорами AMD серед геймерів Steam становить 31,73%, а Intel віддають перевагу 68,27%. Таке співвідношення спостерігається вже кілька місяців.

Щодо найпопулярніших відеокарт за виробником, частка AMD становить 14,8%, а Intel — 9,11%, а NVIDIA контролює 75,86%. Найпопулярнішими залишаються GPU NVIDIA GeForce GTX 10-ї серії. Трійка найпопулярніших відеокарт у Steam представлена моделями GTX 1060, GTX 1650, GTX 1050 Ti. Водночас четверте місце посідає RTX 2060, а п’яте — мобільна GeForce RTX 3060.

Середньостатистичний комп’ютер користувача Steam зараз виглядає так:

ОС: Windows 10 64-розрядної версії

ОЗУ: 16 ГБ

CPU: 4-ядерний Intel із частотою від 2,3 до 2,69 ГГц

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060

VRAM: 8 ГБ

Роздільна здатність монітора: 1920х1080 пікселів

Роздільна здатність кількох моніторів: 3840х2160 пікселів

Мова: англійська

Загальний об’єм дискового простору: понад 1 ТБ

VR-гарнітура: Oculus Quest 2

Детальна статистика опублікована на офіційному сайті Steam.