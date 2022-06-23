Криза на ринку криптовалют змушує майнерів продавати сотні відеокарт на аукціонах у прямому етері

Через те, що криптовалюти Bitcoin і Ethereum стрімко втрачають ціну, майнери змушені позбуватися відеокарт, які раніше використовувалися для отримання прибутку.

Майнери та власники інтернет-кафе тепер масово продають відеокарти, які використовували у видобутку криптовалют. Пристрої продаються на аукціонах у прямому етері, де такі моделі, як NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, можна придбати за $300–400. Хоча закуповувалися відеокарти, як правило, за вищою ціною.

GPU flood is here. Chinese miners and South Asian ecafes now dismantling their mining rigs and putting cards up for auction on livestreams. 3060 Ti's going for $300-$350 US … pic.twitter.com/kphmIt7vZw — Hassan Mujtaba (@hms1193) June 21, 2022

Це змушений крок із боку майнерів. Річ у тім, що через суттєве падіння ціни Ethereum окупність інвестицій тепер обчислюється роками, а не місяцями, як раніше. Таким чином, перед майнерами, які сподівалися на легкий і швидкий прибуток, тепер стоїть вибір: продати свої відеокарти якнайшвидше, щоб повернути хоча б частину вкладень, або продовжувати майнити в надії, що вартість криптовалюти знову зросте.

Але очікування – не найкращий вибір у нинішніх умовах. Це пов’язано з тим, що незабаром криптовалюта Ethereum відмовиться від концепції Proof-of-Work на користь Proof-of-Stake. Це дозволить суттєво знизити енергоспоживання мережі та прискорити проведення транзакцій. Але водночас це позбавить сенсу майнінг. Таким чином, на отримання прибутку від майнінгу залишилося лише кілька місяців.

Тому багато майнерів вибирають шлях продажу відеокарт і намагаються позбутися сотень пристроїв якнайшвидше. І зараз на китайських аукціонах можна легко знайти моделі NVIDIA GeForce RTX 2060 або RTX 3060 Ti за ціною істотно нижчою від рекомендованих значень. Щоправда, купівля таких пристроїв пов’язана з ризиком, оскільки вони активно використовувалися в майнінгу в режимі 24/7. Водночас у Європі зараз вже можна придбати нові відеоарти за цінами, близькими до рекомендованих.

Джерело: videocardz