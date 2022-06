Криза на ринку криптовалют змушує майнерів продавати сотні відеокарт на аукціонах у прямому етері

Через те, що криптовалюти Bitcoin і Ethereum стрімко втрачають ціну, майнери змушені позбуватися відеокарт, які раніше використовувалися для отримання прибутку.

Майнери та власники інтернет-кафе тепер масово продають відеокарти, які використовували у видобутку криптовалют. Пристрої продаються на аукціонах у прямому етері, де такі моделі, як NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, можна придбати за $300–400. Хоча закуповувалися відеокарти, як правило, за вищою ціною.

GPU flood is here.

Chinese miners and South Asian ecafes now dismantling their mining rigs and putting cards up for auction on livestreams.

3060 Ti's going for $300-$350 US … pic.twitter.com/kphmIt7vZw

— Hassan Mujtaba (@hms1193) June 21, 2022