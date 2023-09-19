Новини Технології 19.09.2023 о 15:14

Google прокачала Bard — підтримка розширень (Gmail, YouTube та ін), фактчекінг та розширена українізація

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Відтепер Bard інтегрований з програмами й сервісами Google, що надасть йому змогу надавати точніші відповіді — із можливістю фактчекінгу через мережу.

Також чатбот приймає запити із зображеннями (за допомогою Google Об’єктива) та надає медіавідповіді, використовуючи Google Пошук. Відповіді чатбота можна налаштувати — наприклад, зробити їх коротшими, довшими, простішими, менш формальними, більш професійними тощо (ці функції раніше були доступні в англомовній версії, а нині поширюються для понад 40 нових мов і країн, включно з Україною).

Google прокачала Bard — підтримка розширень (Gmail, YouTube та ін), фактчекінг та розширена українізація

Ще одне оновлення — інструмент Bard Extensions (Розширення Bard) англійською мовою, який допоможе знайти потрібну інформацію з програм Google, таких як Gmail, Документи, Диск, Карти, YouTube, Google Авіаквитки й Готелі.

«‎Наприклад, якщо ви плануєте подорож, тепер ви можете попросити Bard обрати з Gmail дати, які підходять усім, переглянути інформацію в реальному часі про рейси й готелі, подивитися маршрути на Картах Google і навіть переглянути відео на YouTube про те, чим можна зайнятися в тому місці — і все це в межах однієї розмови», — пишуть у блозі Google.

В Google наголошують, що під час використання розширень Workspace, ваші дані з Gmail, Документів і Диска не будуть доступні рецензентам та не будуть використовуватися Bard для показу реклами або навчання мовної моделі.

Відсьогодні можна перевірити відповіді Bard на запити англійською мовою — для цього можна натиснути на значок «G‎» і чатбот оцінить, чи підтверджується інформація в інтернеті.

Google прокачала Bard — підтримка розширень (Gmail, YouTube та ін), фактчекінг та розширена українізація

Також тепер, коли з вами хтось ділиться загальнодоступним посиланням на бесіду з Bard, ви зможете продовжити тему у власному чаті й поставити додаткові запитання. Опція доступна, зокрема, й українською мовою.

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