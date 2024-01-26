OpenAI вилікує «лінощі» GPT-4 Turbo за допомогою оновлень та запропонує дві нові моделі «‎вкладання»

OpenAI пропонує нові моделі «‎вкладання», оновлення GPT-4 і GPT-3.5 та деякі зниження цін.

GPT-4 Turbo — менше лінощів, більше мультимодальності

Оновлений GPT-4 Turbo, за словами компанії, «виконуватиме такі завдання, як генерація коду, більш ретельно, ніж попередня модель, і призначений для зменшення випадків, коли модель відмовляється виконувати завдання».

Оновлення призначені лише для версії Turbo, навченої на даних до квітня 2023 року і доступної у попередньому перегляді. Користувачі GPT-4, який навчався на даних до вересня 2021 року, можуть усе ще відчувати ті самі проблеми з «‎лінощами». У дописі OpenAI сказано, що понад 70% тих, хто використовує GPT-4 через API, перейшли на GPT-4 Turbo через його новішу базу знань.

Компанія також анонсувала інші оновлення GPT-4 Turbo, які надійдуть найближчими місяцями й дозволять використовувати більше мультимодальних підказок.

GPT-3.5 Turbo подешевшає

Наступного тижня OpenAI представить оновлену модель GPT-3.5 Turbo та знизить вартість: на 50% для вхідних цін (до $0,0005 за тисячу токенів) та на 25% для вихідних цін (до $0,0015 за тисячу токенів).

Модель також отримає оновлення, яке надасть їй змогу надавати точні відповіді, а також виправить помилки, які спричиняли проблеми з кодуванням для виклику функцій не англійською мовою.

Нові моделі «‎вкладання»

Компанія вже запустила дві менші моделі ШІ, які називає моделями «‎вкладання» — text-embedding-3-small і більш потужна версія під назвою text-embedding-3-large.

Вкладання в ШІ — це послідовність чисел, яка представляє поняття всередині вмісту, наприклад природну мову чи код, і полегшує моделям машинного навчання та іншим алгоритмам розуміння зв’язків між вмістом і виконання таких завдань, як кластеризація чи пошук. Вони забезпечують такі додатки, як пошук знань у ChatGPT і API помічників, а також багато інструментів розробника розширеного пошуку (RAG).

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Джерело: OpenAI

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