GPT-4 — як безплатно випробувати останню версію великої мовної моделі ШІ OpenAI (без передплати ChatGPT Plus)

Восени 2022 року OpenAI випустила ChatGPT – чатбот, що працює на основі великої мовної моделі ШІ, здатної генерувати текст, подібний до людського. Відтоді мільйони користувачів випробували технологію, а бізнеси почали пристосовувати нову можливість під власні потреби.

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Попри популярність і заяви, що ШІ скоро замінить професіоналів-людей, чатбот припускався помилок – іноді його відповіді були не точними, оскільки навчальні дані моделі обмежувались інформацією, отриманою до жовтня 2021 року. Однак на початку 2023 року OpenAI випустила останню версію власної LLM – GPT-4, покликану замінити GPT-3.5, на якій працював і досі працює ChatGPT. Оновлена мовна модель може дати на 40% релевантнішу і більш розгорнуту відповідь – до 25 000 слів. GPT-4 – мультимодальна, тобто здатна генерувати не лише текст, а й звук чи зображення (хоча компанія ще не продемонструвала ці можливості).

Разом з тим випробувати GPT-4 в ChatGPT можна лише придбавши передплату Plus, однак і тоді доступ до нової версії LLM буде обмеженим – можна надсилати не більше 25 повідомлень кожні 3 години. Але OpenAI не єдина компанія, яка пропонує доступ до GPT-4 – і ось кілька безплатних альтернатив (деякі навіть не мають обмежень на використання).

Чатбот Bing

Microsoft була першою великою компанією, яка повірила в успіх ChatGPT, спонсорувавши OpenAI мільярдами доларів та отримавши ексклюзивну ліцензію на використання мовної моделі у власних програмах.

Після запуску GPT-4, виявилось що чатбот Microsoft Bing вже і так працював на її основі. Спілкуватись з ним можна через Edge або пошукову систему компанії без обмежень, і він має доступ до актуальної інформації в інтернеті. Щоправда, чатбот не дуже умілий у наданні розгорнутих відповідей, і для його використання необхідний обліковий запис Microsoft і доступ до браузера Edge.

Forefront

Ще один спосіб безплатно поспілкуватися з ChatGPT-4 – програма під назвою Forefront. Перед використанням чатбота ви обираєте персонажа, який надаватиме вам відповіді – це реальні й вигадані особи, тож можна випробувати листування з Тейлор Свіфт, Жанною д’Арк чи навіть Бетменом.

Якщо ви шукаєте рецепт, шеф-кухар Гордон Рамзі може дати більш унікальну відповідь, якщо ж у вас є питання про технологію, чому б не поставити його Стіву Джобсу? Або чому б не розпитати Ілона Маска про запуск Starship?

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Якщо жоден з варіантів вам не прийшовся до вподоби можете створити власного персонажа. Ще одна перевага Forefront – організація. Можна виділити кілька окремих тек і зберігати в них чати.

Для безплатного використання програми необхідно створити обліковий запис або увійти за допомогою Google.

Poe

Платформа Poe від Quora — це чудовий спосіб взаємодії з багатьма ШІ-чатботами, зокрема й з GPT-4. Щоб отримати доступ до програми, вам потрібно зареєструватись або ввійти за допомогою облікового запису Google чи Apple.

Якщо завантажити додаток Poe на iOS (імовірно, незабаром з’явиться версія для Android) або зайти на poe.com – то можна побачити щось схоже на програму для обміну повідомленнями. Праворуч: порожнє вікно чату з кількома пропозиціями вгорі — «Спробуйте запитати мене про кулінарію/розваги» тощо — і поле для відповіді внизу. Зліва: шість різних ботів, з яких можна взаємодіяти в застосунку.

Однак безплатний доступ все ще може бути обмеженим, для GPT-4 доступні лише кілька повідомлень на день, хоча це все одно більше за те, що нині надає ChatGPT. Кількість запитів, схоже, залежить від загального попиту — мені, на жаль, не надали жодної спроби.

Попри велику кількість оформлених передплат в ChatGPT — це не основне джерело доходу для OpenAI. Натомість компанія здає свої моделі в оренду іншим компаніям, які потім використовують їх для створення власних програм. Це означає, що в інтернеті вже є чимало сайтів, які дозволять вам взаємодіяти з GPT-4 — і, ймовірно, з часом їх буде набагато більше. Тим більше, що нині активізувалися конкуренти й згодом можна очікувати на вільний доступ до LLM Meta, Google чи Amazon.