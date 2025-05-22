ChatGPT отримає власний iPhone? Екс-дизайнер Apple приєднався до OpenAI з угодою на $6,5 млрд

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OpenAI придбала стартап ексдизайнера Apple під назвою io за $6,5 млрд, тоді як сам Джоні Айв відтепер візьме на себе керівну роль в компанії з ШІ щодо креативу та дизайну.

Вже довгий час ходили чутки, що Айв та керівник OpenAI Сем Альтман створюють пристрій нового покоління для ШІ, а з новою угодою вони лише підтвердились. Слід зазначити, що завдання перед командою стоїть важке, оскільки попередні розробки сторонніх компаній не відзначились успіхом — згадайте проблемний AI Pin, який початково Humane просувала як вбивцю смартфонів, але зрештою згорнула виробництво і продала залишки HP (до речі, Альтман був серед початкових інвесторів Humane).

Згідно з WSJ, робота над новим пристроєм Альтмана-Айва триває близько двох років, а будь-які подробиці засекречені. Деякі джерела говорять, що серед потенційних продуктів розглядають навушники та пристрої з камерами, подібні до смартфонів.

Айв, який відповідав за дизайн iPod, iPhone, iPad та MacBook Air і допоміг створити нову штаб-квартиру Apple у Купертіно під назвою Apple Park, залишив компанію у 2019 році й заснував власну дизайнерську фірму LoveFrom, яка працювала над проєктами для Christie’s, Airbnb та Ferrari. На вебсайті компанії серед засновників, окрім Джоні, згадується дизайнер Марк Ньюсон, але немає жодного слова про те, чим займається компанія, також немає згадок про io.

Штат io, у який входять приблизно 55 інженерів, науковців, дослідників, фізиків та спеціалістів з розробки продуктів, стане частиною OpenAI, тоді як LoveFrom продовжить працювати незалежно — залишить розробника ChatGPT серед клієнтів і нібито отримає в ньому власну частку (угоду планують закрити цього літа, після схвалення регуляторів).

«У мене зростає відчуття, що все, чого я навчився за останні 30 років, привело мене до цього моменту», — сказав Айв у заяві, тоді як Альтман зазначив, що сподівається, що оновлена команда зможе «принести частину творчого духу, який він вперше відчув за допомогою комп’ютера Apple 30 років тому».

OpenAI заплатить лише $5 млрд за угоду, оскільки вже володіє 23% io. Покупка безсумнівно є найбільшою в історії розробника ChatGPT, раніше компанія придбала інструмент кодування на основі штучного інтелекту Windsurf за $3 млрд, а також компанію з розробки аналітичних баз даних Rockset за нерозголошену суму.

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Перші пристрої після придбання мають бути запущені у 2026 році, однак Альтман уточнює, що вони не покликані знищити iPhone.