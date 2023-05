ChatGPT сфальсифікував докази для суду — на адвоката, який хотів «‎спростити собі роботу», очікують штрафні санкції

Американський правозахисник Стівен А. Шварц звернувся до ChatGPT для дослідження справи, однак штучний інтелект не виправдав сподівань юриста, заподіявши непоправну шкоду його кар’єрі.

Адвокат представляв клієнта у справі про отримання тілесних ушкоджень під час польоту на літаку компанії Avianca Airlines. Згідно з позовом, чоловіка вдарили у коліно візком для сервірування під час рейсу до міжнародного аеропорту Кеннеді в Нью-Йорку. Авіакомпанія, цілком очікувано, звернулася до федерального судді Мангеттена з проханням відхилити подання – тож далі за справу мав взятися Шварц і надати переконливі докази.

A NY lawyer is facing judicial sanction after using #ChatGPT to prepare a legal brief filed in a Manhattan court. The cases cited by #ChatGPT were all bogus. On the brighter side of things, #AI may not be replacing lawyers any time soon. https://t.co/fHGkQZhxRk

— Dr. Gideon Christian (@ProfXtian) May 27, 2023