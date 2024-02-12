Чорна діра з нашої галактики обертається настільки швидко, що деформує простір-час у «футбольний м’яч»

Надмасивний монстр ховається в центрі Чумацького шляху, і нині астрономи виявили, що він обертається настільки швидко, що перетворює саму тканину простору-часу у форму футбольного м’яча.

Відповідно до загальної теорії відносності Ейнштейна, маса викривляє простір-час — чотиривимірну «тканину», яка пронизує Всесвіт (те, що ми відчуваємо як гравітацію). Це трапляється з будь-якою масою: ви самі зараз викривляєте простір-час, але ледь помітно — інша справа, коли мова йде про надзвичайно масивні об’єкти, такі як чорні діри чи цілі галактики. Під час такого процесу відбуваються дивні явища: галактики можуть діяти як лінзи, збільшуючи яскраві об’єкти позаду і дозволяючи нам зазирати далі в космос, ніж зазвичай.

Нині астрономи виявили, що надмасивна чорна діра, відома як Стрілець A* (Sgr A*) масою в 4 млн Сонць, розташована в центрі Чумацького Шляху, робить деякі дивні речі з простором-часом — об’єкт обертається настільки швидко, що якщо подивитись збоку, здається, що він трансформує час-простір навколо себе у форму футбольного м’яча.

Астрономи використовували рентгенівські дані телескопа Чандра та радіодані обсерваторії ДВМ, щоб обчислити швидкість обертання Sgr A*, засновуючись на руху матеріалу навколо неї. Їхнє дослідження показало, що чорна діра має кутову швидкість приблизно у 60% швидкості світла та кутовий момент у приблизно 90% швидкості світла.

Звичайно, реальність не трансформується без наслідків. Швидке обертання Sgr A* викидає величезну кількість енергії, яка може стимулювати відтік матерії навколо чорної діри. Гігантські рентгенівські «димарі» над і під площиною нашої галактики свідчать про те, що Sgr A* була набагато активнішою у минулому і в майбутньому може знову вибухнути.

«Хоча чорна діра зараз і поводиться тихо, наше дослідження показує, що в майбутньому вона може завдати неймовірно потужний удар по навколишній матерії», — сказав Анан Лу, співавтор дослідження. «Це може статися через тисячу чи мільйон років, або протягом нашого життя».

Дослідження було опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society в січні.

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Джерело: New Atlas