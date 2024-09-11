Chrome для iOS: підтримка груп вкладок, їх синхронізація з ПК та пропозиції сторінок

Наразі групи вкладок у браузері Chrome можна зберігати на настільних системах,де користувач авторизувався у свій обліковий запис. Проте незабаром Google додасть функцію синхронізації з мобільними пристроями. Тим часом групи вкладок вже доступні на iOS.

Google підтвердила, що можливість синхронізації груп вкладок між мобільним і настільним браузером Chrome з’явиться «незабаром». Якщо створити та назвати групу в браузері на мобільному пристрої, вона також з’явиться в панелі закладок в настільній версії програми. Google також працює над спеціальним інтерфейсом для груп вкладок на Android.

Групи вкладок вже доступні в Chrome для iOS, починаючи з версії 128. На iPhone та iPad можна створити групу, довго натиснувши на вкладку та вибравши «Додати вкладку до нової групи». При цьому є можливість назвати таку групу та призначити їй певний колір. Потім використовується те саме меню для додавання інших сторінок. Водночас нині не можна перетягувати вкладки в сітці, як на Android.

Ще одним нововведенням є пропозиції для повторного перегляду сторінок. Наразі «Chrome експериментує з пропозиціями сторінок для повторного відвідування на основі вкладок, відкритих на інших пристроях». Для цього використовується існуюча картка “Продовжити з цією вкладкою” на сторінці нової вкладки, яка вже показує локальні вкладки після вашої відсутності.

Ця функція буде доступна на Android, iOS та настільних системах. Google хоче, щоб користувачам не потрібно було “зберігати сторінку в закладках або запам’ятовувати точну URL-адресу”, щоб потім повернутись до них.

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Джерело: 9to5google

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