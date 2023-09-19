Чутки про NVIDIA RTX 5090 – у 1,7 раза більше продуктивності, частота до 3 ГГц, пропускна здатність 1,5 ТБ/с та 128 МБ кешу L2

Інформатор panzerlied поділився даними про те, чого користувачі та ентузіасти можуть очікувати від відеокарт наступного покоління NVIDIA RTX 50 (Blackwell). Замість конкретних характеристик чипа або відеокарт інсайдер розповів про покращення у відсотках.

Згідно з новою інформацією, у відеокартах NVIDIA RTX 5090 порівняно з RTX 4090 очікуються наступні зміни:

Збільшення масштабу на 50% (імовірно, ядра)

Збільшення пропускної здатності пам’яті на 52%.

Збільшення кешу на 78% (імовірно, кеш-пам’яті L2)

Збільшення частоти на 15% (імовірно, прискорення GPU)

1,7-кратне покращення (імовірно, продуктивності)

Пізніше Panzerlied уточнив, що дані наведені відносно специфікацій RTX 4090, а не чипу AD102. Якщо врахувати, що RTX 4090 має пам’ять 21 Гбіт/с, а новинка отримає приблизно 32 Гбіт/с (збільшення на 52,4%), це може означати, що серія RTX 50 отримає технологію GDDR7. За чутками, спадкоємець AD102 також матиме 512-бітну шину пам’яті, хоча вона може не обов’язково використовуватися саме в RTX 5090.

Здається малоймовірним, що NVIDIA може використовувати найшвидшу пам’ять GDDR7 на своїй карті одразу, тому конфігурації RTX 5090, такі як 512-біт / 24 Гбіт/с або 448-біт / 28 Гбіт/с, також можна розглянути.

Якщо припустити, що інші твердження також базуються на RTX 4090 як контрольній точці, збільшення частоти на 15% призведе до підвищення тактової частоти до 2,9 ГГц, а фактичне робоче навантаження, ймовірно, дасть тактову частоту 3,0 ГГц або вище. Крім того, збільшення кешу на 78% свідчить про те, що GPU GB202 матиме 128 МБ кешу L2.

До можливого запуску відеокарт NVIDIA RTX 5090 залишилося більше як рік, але за відомими зараз даними вони б мали приблизно такий вигляд:

Джерело: VideoCardz