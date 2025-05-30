Чипи AMD Ryzen 9000G з потужним GPU вийдуть вже цього року – якщо вірити даним Gigabyte

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В процесорній галузі зараз спостерігається тимчасове затишшя – оновлення чипів відбулось під час виставки CES 2025, а вихід нових процесорів очікується пізніше цього року. Та життя не стоїть на місці. Поки вся увага була прикута до Computex 2025, компанія AMD тихцем готує ще одну новинку — гібридні чіпи з інтегрованою графікою, відомі як Ryzen 9000G. Хоч офіційно їх не представили, але деякі відомості все ж просочилися — зокрема, на сайті Gigabyte.

Ryzen 9000G

Серія з літерою G у назві означає, що це APU — тобто процесори з потужним вбудованим графічним ядром, здатні запускати ігри без окремої відеокарти. Це важливо для тих, хто хоче компактний або бюджетний ПК, але з гідною продуктивністю.

Нині у цій ніші AMD пропонує серію Ryzen 8000G, яка працює на архітектурі Zen 4 і графіці RDNA 3. Але в той час, як нові звичайні процесори Ryzen 9000 засновані вже на архітектурі Zen 5, APU з новим ядром ще не анонсували.

На самій виставці Computex 2025 компанія AMD не згадала про Ryzen 9000G, обмежившись анонсом відеокарт Radeon RX 9060 XT. Проте, як виявилося, компанія все ж таки поділилась інформацією про оновлення чипів Strix Point Refresh (кодова назва — Gorgon Point) на закритій зустрічі з медіа та партнерами в Китаї. Імовірно, саме ця платформа й стане основою для майбутніх APU.

Gigabyte ненароком «засвітила» дещо цікаве: на сайті компанії з’явився перелік нових процесорів Ryzen 9000G для сокету AM5. Це свідчить про те, що реліз близький, хоча технічних подробиць усе ще бракує.

Це витік може свідчити, що Gigabyte просто підготувалася до майбутнього анонсу, й інформацію опублікували раніше часу. Або ж це справді натяк, що Ryzen 9000G вже на підході, і він матиме таку ж підтримку пам’яті, як і звичайні 9000-ті моделі без вбудованої графіки.

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Такий «злив» від великого партнера AMD — це вже певний знак. Зважаючи на минулі графіки виходу новинок компанії, можна припустити, що осінь або кінець 2025 року — ймовірна дата анонсу процесорів.

Ryzen 9000G, ймовірно, стане однією з останніх серій на Zen 5, адже вже у 2026 році AMD очікує перехід на архітектуру Zen 6.

Джерело: videocardz

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