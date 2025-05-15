Remedy показала 40 хвилин геймплею FBC: Firebreak — реліз 17 червня (одразу в Game Pass і PS Plus Extra)

FBC: Firebreak / Remedy

Remedy представила 40 хвилин геймплею свого майбутнього кооперативного шутера FBC: Firebreak, який стане доступним вже 17 червня.

Проєкт творців Alan Wake буде доступний в Game Pass або PS Plus Extra на релізі. Firebreak — це перший кооперативний екшен від цих розробників, дія якого відбувається через шість років після подій Control. Для фанатів серії локації вже давно знайомі — Найстаріший будинок з тими ж коридорами, таємничими офісними просторами та фінською музикою у ванній. Але тепер гравці беруть участь у спецопераціях всередині бюро — борються з міжвимірною загрозою Шипінням.

Гравець (або команда з трьох гравців) виконує завдання — зачищає зони, ремонтує системи, знищує ворогів, а потім повертається до ліфта. Чіткого сюжету немає, зате є структуровані місії. Наприклад, в першій місії треба полагодити три вентилятори в печі, відстрілюючись від Шипіння. В іншому — знищити купу наліпок, які буквально кріпляться до гравця та завдають шкоди. Або гравець отримає завдання стріляти по п’явках, збирати радіоактивні сфери, вантажити їх у вагонетку й везти глибше. І при цьому треба не забувати приймати душ для зняття радіації та знищувати астральних чудовиськ.

У Firebreak гравці обирають один з трьох «наборів», які працюють як класи. Наприклад, набір для ремонту допомагає лагодити техніку й лікує союзників душем. Набір для вибуху дає гідрогармату — нею можна лікувати або мочити ворогів. А Jump Kit дозволяє бити струмом і зупиняти ворогів.

Після проходження місії відкривається новий її рівень — з новими цілями, довшими марш­рутами та складнішими ворогами. На деяких ділянках прогрес блокується босами — від звичних «губок» із великим запасом HP до екзотичних істот.

А ось мапа стала простішою, і це одночасно плюс і мінус. На відміну від оригінального Control, де Найстаріший будинок змінювався і плутав гравця — у Firebreak все лінійніше й зрозуміліше. Немає мінімапи, але без того заплутатися складно. З одного боку, це зручно для шутера з першої особи. З іншого — зникає частина того шарму, який був фішкою Control.

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Якщо резюмувати, то FBC: Firebreak покаже трохи абсурдності. В один момент ви стріляєте садовими гномами, боретеся зі наліпками, а потім заливаєте ворогів водою і б’єте їх струмом. Але зрозуміти, якою гра вийде можна буде 17 червня. FBC: Firebreak вийде на ПК, Xbox Series XS та PlayStation 5. Також вона буде доступна в ПК Game Pass, Game Pass Ultimate та PlayStation Plus Game Catalog (Extra і Premium).

Джерело: IGN