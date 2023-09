ШІ-помічник кодингу Copilot Chat став доступним для всіх користувачів GitHub за $10 на місяць

Три місяці тому GitHub запустив Copilot Chat, орієнтований на програмування чат-бот, схожий на ChatGPT, та зробив його доступним для організацій з підпискою на Copilot for Business. Сьогодні зробили доступною бета-версію Copilot Chat для всіх поточних підписників GitHub Copilot for Individual у Visual Studio та VS Code. Copilot для індивідуальних користувачів коштує 10 доларів на місяць, а Copilot Chat є безплатним доповненням до чинної підписки.

Copilot Chat знаходиться в бічній панелі IDE, і розробники можуть використовувати його для складних розмов про програмування в цілому, але можна ставити питання про код, над яким зараз іде робота. Саме цей контекст, на думку GitHub, робить Copilot кориснішим інструментом, ніж чат-асистент загального призначення, передає TechCrunch.

GitHub зазначає, найпоширеніше використання Copilot Chat — це рекомендації в режимі реального часу, щоб запропонувати найкращі практики, поради та адаптовані до коду рішення, допомога з аналізом коду та виправлення проблем безпеки — і все це без необхідності відключатися від IDE (середовище розробки).

GitHub також прагне зробити «природну мову новою універсальною мовою програмування», яка демократизує розробку програмного забезпечення.