Графіку Cyberpunk 2077 порівняли на Switch 2 і Steam Deck — Nintendo попереду, але є нюанс

Cyberpunk 2077

Nintendo Switch 2 ще не встигла вийти в продаж, а гравців почали підкупати графікою Cyberpunk 2077.

У мережі з’явилися відео, які демонструють, як гра виглядає на новій консолі. YouTube-канал Cycu1 показав, як Switch 2 справляється з Cyberpunk у порівнянні зі Steam Deck, PS4 Pro, PS5, Xbox Series S та ПК. Проєкт CDPR стане одним з великих тайтлів, які будуть портувати на нову консоль.

Нова версія гри для Switch 2 має доволі пристойну графіку, стабільний фреймрейт і навіть місцями кращий вигляд за Steam Deck. У першому відео кадри з Switch 2 йдуть пліч-о-пліч з оригінальним релізом версії 1.0 на PS4 Pro. Також є порівняння з PS5 з трасуванням променів, Xbox Series S і останньою версією гри на PS4 Pro. А ще — зі Steam Deck. І от тут настає нюанс.

Портативна версія на Steam Deck запускалася в реальному часі, тоді як відео з Nintendo Switch 2 змонтоване наперед. Автор одразу попередив: налаштування графіки на Steam Deck могли бути не оптимальними. Хоча навіть з урахуванням цього, нова консоль Nintendo впевнено тримається й не провалюється по кадрах чи деталізації. Зате програє Steam Deck в місткості акумулятора.

Зазначимо, що реліз Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch 2 відбудеться 5 червня — того ж дня, коли вийде сама консоль. Гра вийде у форматі Ultimate Edition і включатиме базову версію та DLC Phantom Liberty просто на картриджі. CDPR доклали чимало зусиль, аби адаптувати гру під нову консоль, і результат роботи не назвеш мізерним.

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Перед релізом Nintendo поставила гравцям жорсткий ультиматум: або граєш без модів, або твою консоль перетворюють на цеглу (а не просто блокують обліковий запис). Перекупам теж дають бій, щоб уникнути маніпуляцій передзамовлення Switch 2 доступні лише власникам оригінальної консолі.

Джерело: Wccftech