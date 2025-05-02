Реліз GTA VI перенесли на травень 2026 року

Grand Theft Auto VI / Rockstar Games

Rockstar Games оголосила про перенесення GTA VI на 26 травня 2026 року — початково реліз планували на осінь 2025-го.

Згідно з заявою розробників, команді необхідний додатковий час, «щоб забезпечити рівень якості, якого очікують та заслуговують гравці».

«Нам дуже шкода, що це станеться пізніше, ніж ви очікували. Інтерес та хвилювання до нової гри Grand Theft Auto вразили всю нашу команду. Хочемо подякувати за вашу підтримку та терпіння, поки ми працюємо над завершенням гри. Сподіваємося, ви розумієте, що нам потрібен цей додатковий час, щоб забезпечити рівень якості, на який ви очікуєте та заслуговуєте».

Чутки про перенесення гри ходили ще з вересня 2024-го. Ігровий журналіст Джейсон Шраєр, який на той час заперечив ці заяви, відреагував на нову дату так:

«Усі все давно вже знали та розуміли».

Нагадаємо, що перший трейлер GTA VI був опублікований ще у грудні 2023 року, і з того часу про гру майже не з’являлося офіційних новин (за винятком чуток щодо вартості чи перенесення релізу). Дія наступної частини франшизи Grand Theft Auto розгортатиметься у Вайс-Сіті й міститиме елементи сюжету, натхненого історією Бонні й Клайда, ну і вперше у серії головним героєм гри постане жінка.

Попередня частина — Grand Theft Auto V — вийшла у вересні 2013 року спочатку на PS3 і Xbox 360, а протягом наступних 10 років Rockstar Games релізила гру на інших платформах з кожним разом покращуючи її в різних аспектах. Загальні продажі ігор серії GTA перетнули позначку в 440 мільйонів копій станом на лютий 2025-го.