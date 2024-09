Деталі лістингу Catizen: свіжа токеноміка, вивід CATI на біржі та (не)очікуваний скандал

Друга найпопулярніша гра-тапалка на базі Telegram готується до лістингу. Вже 20 вересня почнеться біржова торгівля токенами Catizen (CATI), вивід буде призупинено з 18 вересня.

Порівняно зі звичними тапалками, у Catizen користувачі можуть розводити улюбленців, розвивати їх і отримувати кращий прибуток. Кількість активних гравців (за даними розробників) сягає 36 млн, з яких близько 6 млн грають щоденно. Це принесло понад $25 млн доходу.

З опублікованої розробниками інформації ясно, що загальна кількість токенів становить 1 мільярд. 43% з яких підуть на ейрдроп та екосистему: 15% буде випущено відразу під час події генерації токенів (TGE) для винагороди гравців у першому сезоні. Решта 19% буде розподілена через щоквартальні кампанії ейрдропів. Починаючи з другого кварталу, буде розподілено 9,9 мільйона токенів (0,99%). Ця цифра зростатиме на 10% щокварталу до 7-го кварталу, після чого розподіл стане лінійним. Весь процес буде завершений протягом 12 кварталів після TGE.

Вивести токени з гри Catizens (CATI) вже можна на 8 популярних бірж (без комісії). Виведення на некастодіальні TON-гаманці (Tonkeeper, MyTonWallet, TON Space тощо) буде доступне з 19 вересня, 13:00. Комісія складе приблизно 0.3 TON.

P. S. Майте на увазі, що більшість бірж наразі запустила різного роду промокампанії, за участь у яких можна отримати додаткову винагороду.

У TON-гаманці можна буде відразу обміняти буде CATI на USDT або TON. Однак курс, найімовірніше, буде невигідний. У всякому разі, так було з Notcoin (NOT) і DOGS.

Після того як нещодавно розробники повідомили гравцям, скільки токенів вони отримають, багато хто залишися розчарований. Виявилося, що команда проєкту змінили правила розподілу токенів, не повідомивши про це заздалегідь. Спочатку мова йшла про те, що 43% токенів віддадуть спільноті. Тепер виявилося, що частина з цих 43% піде на інші цілі, а гравцям дістанеться лише 15%.

The remaining 19 % of supply goes to the next 8 SEASON airdrop 🤡 @CatizenAI you are doing scam #Catizen #CATIScam pic.twitter.com/OoMVwVdSZb

Також розробники змінили деякі правила через ботів, які накручували свої показники в грі. Тепер більше уваги приділяється реальній активності гравців.

Що вже викликало хвилю обурення. Наприклад, деякі користувачі зіткнулися з тим, що якщо вони заходили в Catizens щодня, це могли розцінити як підозрілу активність. Також підозра може впасти на гравців, які активно проводив внутрішньоігрові транзакції.

Rank 6054 Out Of 36 Million Players but got only 39 $CATI

How can someone call this Fair Distribution ?

We need transparency about the token allocation 📌 #catizen pic.twitter.com/DhuHyg8R0t

— Crypto with Khan ( SFZ ) (@Cryptowithkhan) September 15, 2024