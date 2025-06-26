Новини Крипто 26.06.2025 о 20:04 comment views icon

Французька «людина-павук» запустила перший у світі екшен-токен Tigershark

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Тетяна Нечет

Автор новин

Французька «людина-павук» запустила перший у світі екшен-токен Tigershark

Легендарний міський скелелаз Ален Робер, відомий у всьому світі як французька «людина-павук», підкорив 116-метровий готель Meliá Barcelona Sky Hotel без мотузок, страхувальних систем та будь-якого захисного спорядження.

Робер разом зі своїм сином Жульєном, колишнім морським піхотинцем французького флоту, таким чином презентували монету TIGERSHARK — першу у світі криптовалюту, що працює на основі реальних екшен-подій.

Підкорення Meliá Barcelona Sky Hotel  стало першою з багатьох екстремальних місій у рамках підтримки токена Tigershark.

Серфінг на великих хвилях, паркур на дахах,  політ по каньйонах у вингсьютах — кожен подвиг підкріплюватиме економіку екшен-токену. Володіння монетами TIGERSHARK надаватиме власникам доступ до приватних подій, ейдропів від відомих атлетів та екстремалів.

Однойменна компанія Tigershark веде переговори з елітними атлетами бейс-джампінгу, вингсьютингу, паркуру та мотокросу щодо майбутніх подій. З

Ален Робер, якому зараз за 60, підкорив понад 150 найвищих будівель світу без страхування, в тому числі Бурдж-Халіфу, Ейфелеву вежу та вежі-близнюки Петронас.

Джерело: Tigershark

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