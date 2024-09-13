Хом’яки, до бою: дата лістингу Hamster Kombat і прогноз ціни

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Hamster Kombat, популярна в Telegram гра-тапалка, збирається провести лістинг токена уже цього місяця. Після запуску у березні 2024 року, гра, головним героєм якої є генеральний директор-хом’як, стала дуже популярною. У липні кількість користувачів сягала 239 млн.

У Hamster Kombat гравці натискають на екран смартфона (тапають), щоб отримати бали, які можна використати для купівлі речей, що просувають їхню віртуальну біржу, заробляють бали, які потім буде конвертовано у токени.

Так ось, лістинг на біржах (початок офіційної торгівлі, яку усі гравці нетерпляче чекали пів року), пройде 26 вересня.

Список бірж, що проведуть лістинг Hamster Kombat (HMSTR)

Binance — 15:00 (за Києвом)

Bybit

Gate.io

KuCoin

Bitfinex

Bitget

Bitrue

Осінь — час стригти хом’яків

На біржі Gate, де як раз йде премаркет-торгівля Торгівля токенами до офіційного запуску. просто змінила цифру про загальну кількість токенів з 10 мільярдів на 100 мільярдів без інших змін без будь-якої конвертації чи коригування. Зазвичай, коли змінюється інформація про загальну кількість токенів, біржі проводять корекцію ціни на основі нових даних.

Таким чином, багато інвесторів, які торгували токенами HMSTR ще до офіційного лістингу, можуть зазнати збитків. Така ж проблема раніше була і з токеном DOGS.

Заробити зможуть лише шортисти Стратегія, за якої трейдер позичає токени, продає їх за поточною ціною з надією, що ціна знизиться. Коли ціна падає, трейдер купує актив назад за нижчою ціною, повертає запозичені токени і отримує прибуток з різниці між продажною і купівельною цінами.

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Тим часом на премаркет-біржі OKX токен HMSTR впав у ціні в 10 разів після того, як команда оголосила нові дані про кількість токенів (токеноміку). HMSTR має загальну кількість токенів 100 мільярдів. Падіння ціни сталося через те, що кількість токенів (саплай) перевищила число гравців (250 мільйонів).

На момент написання на обох премаркет-біржах HMSTR торгується приблизно $0.0100-$0.0110. А максимум складав приблизно $0.04. Наразі, токен обвалився в ціні на 75%.

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Джерело: Telegram, Hamsterkombatgame, TradingView, X

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