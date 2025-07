Детектив жахів «Зброя» стартував зі 100% на Rotten Tomatoes, але є нюанс

Кадри з фільму «Зброя»

Містичний детектив жахів «Зброя» Зака Креґґера отримав перші офіційні оцінки — напрочуд ідеальні, на перший погляд, якби не один цікавий нюанс.

Наразі сайт-агрегатор рецензій відображає для «Зброї» рейтинг 100%, щоправда, на основі скромних 11 рецензій. Чому їх так мало? Видається, що Warner Bros. наслідує ефективний торішній маркетинг «Довгонога» від Neon, який початково зняв ембарго на огляди лише для «обраних видань».

Сайт World of Reel звернув увагу, що серед переліку відсутні топові галузеві видання, на кшталт Variety чи Deadline, однак є десяток менш відомих — The Mary Sue, Geeks of Color, Slash Film, The Weekend Warrior, Exclaim, CinemaBlend, CG Magazine, io9, Dread Central та Next Best Picture (останнє, до речі, було єдиним, яке не надало фільму схвальних відгуків). У результаті такий обмежений перелік видань також призвів до того, що на Metacritic досі немає оцінки для «Зброї», адже лише Slash Film був схвалений агрегатором.

Якщо підсумувати доступні на цей час рецензії загальний вердикт виходить таким: це один із найкращих фільмів жахів 2025 року і «крок вперед» для режисера «Варвара» — тобто усе те, що писали у своїх відгуках перші глядачі в соцмережах. Next Best Picture натомість попереджає, що «Зброя» може лишити багатьох глядачів такими ж розчарованими та розділеними, як і її персонажі.

«Те, що ембарго вже зняте, а ми отримали лише кілька рецензій — це частина маркетингової стратегії. Ці 100% на Rotten Tomatoes збережуться до того часу, поки “Зброю” не покажуть решті критиків у тиждень релізу. І це, якщо подумати, — доволі геніально», — пише Джордан Румі з World of Reel.

Водночас, зважаючи на попередні тизери й трейлер, а також ідею самого фільму, поряд з талановитим режисером і акторським складом, є шанс на те, що «Зброя» може бути дійсно чимось цікавим. Сюжет, нагадаємо, зосереджений навколо кількох взаємопов’язаних історій, включно із таємничим зникненням дітей посеред ночі. Головні ролі взяли на себе зірки Marvel — Джош Бролін, Бенедикт Вонг та Джулія Гарнер (нова версія Срібного Серфера у «Фантастичній четвірці), яка зіграла вчительку, що втрачає цілий клас.

«Це правдива історія, що трапилася в моєму місті. Ця середа мала бути звичайним днем для усієї школи. Принаймні всі так думали. В усіх класах були присутні діти. Але до місіс Генді учні не прийшли. Знаєте чому? Бо минулої ночі, рівно о 2:17 ранку, кожен з них прокинувся, встав з ліжка, спустився сходами і зник у темряві. І ніхто їх більше не бачив», — каже дівчинка за кадром в одному з трейлерів.

В українських кінотеатрах «Зброя» стартує 7 серпня.