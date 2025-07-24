Перші реакції на детектив жахів «Зброя»: один із найкращих фільмів 2025 року, але не для людей зі слабкими нервами

Кадри з фільму жахів «Зброя»

Схоже, якщо і варто було чекати на якийсь фільм у 2025 році, то це «Зброя» Зака Креґґера. Перші глядачі вже прозвали новий детектив жахів шедевром і «миттєвою класикою», поставивши його в один рядом із «Сяйвом» та «Психо».

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«Зброя» оповідає про кілька пов’язаних між собою сюжетів, які включають таємниче зникнення школярів серед ночі, корупцію в поліції та травму поколінь поряд із чаклунством, кривавими ритуалами та релігійними зловживаннями в маленькій громаді Флориди. Головні ролі взяли на себе зірки Marvel: Джош Бролін, Бенедикт Вонг та Джулія Гарнер (нова версія Срібного Серфера у «Фантастичній четвірці), яка зіграла вчительку, що втрачає цілий клас.

«Це правдива історія, що трапилася в моєму місті. Ця середа мала бути звичайним днем для усієї школи. Принаймні всі так думали. В усіх класах були присутні діти. Але до місис Генді учні не прийшли. Знаєте чому? Бо минулої ночі, рівно о 2:17 ранку, кожен з них прокинувся, встав з ліжка, спустився сходами й зник у темряві. І ніхто їх більше не бачив», — йшлося в оповіді маленької дівчинки за кадром в одному з трейлерів.

Зак Креґґер взявся за фільм після успіху «Варвара» 2022 року, спричинивши торгові війни New Line Cinema, Netflix, TriStar Pictures і Universal Pictures, де перша зрештою перемогла. «Зброя» стартує в кінотеатрах лише наступного місяця, однак перші реакції критиків вже натякають на те, що вона може стати найкращим фільмом цьогоріч і «миттєвою класикою».

«Зак Креґґер створив шедевр жахів і найкращий фільм року із “Зброєю”! Це як “Полонянки” в стилі “Магнолії” з деякими елементами абсурдистського гумору Коенів», — написав Гріфф Шиллер з FilmSpeak з відсиланням на кримінальний трилер Дені Вільнева та драму Пола Томаса Андерсона. «Абсолютно БЛИСКУЧИЙ коментар до ставлення суспільства та інституцій у часи наслідків спільної трагедії».

«Якщо ви шукаєте фільм, який триматиме вас у напрузі від початку до кінця та знову і знову пропонуватиме неочікувані повороти, то це саме “Зброя”», — Перрі Немірофф з Collider.

«”Зброя” визначає жанр, миттєва класика. Наважуся сказати, що поряд із “Психо”, “Сяйвом” та “Екзорцистом”», — написав інший глядач. «Розповідь Креґґера досягає висот, створюючи нове відчуття того, яким може бути жах і що він може зробити. Це один із найкращих фільмів року, можливо, найкращий. Позаземний досвід!».

«”Зброя” — це відверто жахливий фільм, який закріплює за Заком Креґґером роль сильного голосу в сучасному жанрі жахів і майстра детективів», — сказав інший. «Не пам’ятаю, коли востаннє якийсь фільм викликав у мене такі мурашки по шкірі, як цей. Надзвичайно добре структурований і з талановитим акторським складом. Пристебніть ремені безпеки».

Водночас одним з елементів, де думки критики розділилися стала кінцівка. Метт Неглія з Next Best Picture написав, що «фінальний акт знизив рівень на кілька щаблів», але Кріс Євангеліста зі Slash Film каже, що той навпаки змусив його «реготати від дивного захоплення».

В українських кінотеатрах фільм «Зброя» стартує 7 серпня.

Джерело: Games Radar, ComicBook, EW