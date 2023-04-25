«Це сумно. Вважайте, що нічого не бачили». Девід Лінч розкритикував людей, які дивляться фільми на телефонах

Американський режисер Девід Лінч порушив своє мовчання в ЗМІ й дав інтерв’ю французькому кіножурналу Cahiers du Cinema, в якому розказав про своє ставлення до перегляду фільмів на телефонах.
«Якщо ви дивилися фільм з телефона – вважайте, що нічого не бачили. Це сумно», – сказав Лінч журналістам видання.
Режисер «Малголленд драйв» також назвав стан нинішнього повнометражного кіно «жахливим» і поскаржився на коронавірус, який «зупинив перегляд фільмів в кінотеатрах»:
«Попрощатися з кінотеатрами — це найважче. Мистецтво та експерименти закінчилися. Власники кінотеатрів… подовжують любов до кіно. Є ще герої, які борються за це».
Девід Лінч не єдиний режисер, який закликає глядачів ходити в кінотеатри, раніше подібні думки висловлювали М. Найт Ш’ямалан («Стук в кабіну») та Джеймс Кемерон. Останній заявив, що втомився від стримінгу:
«Навіть у Китаї глядачі повертаються до кінотеатрів — там, де великий сплеск COVID. Суспільству це потрібно, нам потрібно ходити в кінотеатри. Досить стримінгу, мені набридло сидіти на дупі», — сказав режисер «Аватара».
Джерело: Gamesradar, The Guardian