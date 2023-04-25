Новини Кіно 25.04.2023 о 18:27

«Це сумно. Вважайте, що нічого не бачили». Девід Лінч розкритикував людей, які дивляться фільми на телефонах

Катерина Даньшина

Авторка новин

«Це сумно. Вважайте, що нічого не бачили». Девід Лінч розкритикував людей, які дивляться фільми на телефонах

Американський режисер Девід Лінч порушив своє мовчання в ЗМІ й дав інтерв’ю французькому кіножурналу Cahiers du Cinema, в якому розказав про своє ставлення до перегляду фільмів на телефонах.

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«Якщо ви дивилися фільм з телефона – вважайте, що нічого не бачили. Це сумно‎», – сказав Лінч журналістам видання.

Режисер «Малголленд драйв» також назвав стан нинішнього повнометражного кіно «жахливим‎» і поскаржився на коронавірус, який «зупинив перегляд фільмів в кінотеатрах»:

«Попрощатися з кінотеатрами — це найважче. Мистецтво та експерименти закінчилися. Власники кінотеатрів… подовжують любов до кіно. Є ще герої, які борються за це».

Девід Лінч не єдиний режисер, який закликає глядачів ходити в кінотеатри, раніше подібні думки висловлювали М. Найт Ш’ямалан («Стук в кабіну») та Джеймс Кемерон. Останній заявив, що втомився від стримінгу:

«Навіть у Китаї глядачі повертаються до кінотеатрів — там, де великий сплеск COVID. Суспільству це потрібно, нам потрібно ходити в кінотеатри. Досить стримінгу, мені набридло сидіти на дупі», — сказав режисер «Аватара».

Джерело: Gamesradar, The Guardian


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