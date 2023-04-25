«Це сумно. Вважайте, що нічого не бачили». Девід Лінч розкритикував людей, які дивляться фільми на телефонах

Американський режисер Девід Лінч порушив своє мовчання в ЗМІ й дав інтерв’ю французькому кіножурналу Cahiers du Cinema, в якому розказав про своє ставлення до перегляду фільмів на телефонах.

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«Якщо ви дивилися фільм з телефона – вважайте, що нічого не бачили. Це сумно‎», – сказав Лінч журналістам видання.

Режисер «Малголленд драйв» також назвав стан нинішнього повнометражного кіно «жахливим‎» і поскаржився на коронавірус, який «зупинив перегляд фільмів в кінотеатрах»:

«Попрощатися з кінотеатрами — це найважче. Мистецтво та експерименти закінчилися. Власники кінотеатрів… подовжують любов до кіно. Є ще герої, які борються за це».

Девід Лінч не єдиний режисер, який закликає глядачів ходити в кінотеатри, раніше подібні думки висловлювали М. Найт Ш’ямалан («Стук в кабіну») та Джеймс Кемерон. Останній заявив, що втомився від стримінгу:

«Навіть у Китаї глядачі повертаються до кінотеатрів — там, де великий сплеск COVID. Суспільству це потрібно, нам потрібно ходити в кінотеатри. Досить стримінгу, мені набридло сидіти на дупі», — сказав режисер «Аватара».

Джерело: Gamesradar, The Guardian