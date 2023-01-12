Джеймс Кемерон каже, що втомився від стримінгу: “Досить сидіти на дупі. Нам потрібно ходити в кінотеатри”

Доки “Аватар: Шлях води” наближається до позначки у 2 мільярди доларів касових зборів, режисер Джеймс Кемерон завдячує успіху фільму кіноглядачам та каже, що й сам закінчив з переглядами в домашніх умовах.

Допомагаємо Як бійці Херсонського напрямку обирали дрони і як це можете зробити ви

“Навіть у Китаї глядачі повертаються до кінотеатрів — там, де великий сплеск COVID. Суспільству це потрібно, нам потрібно ходити в кінотеатри. Досить стримінгу, мені набридло сидіти на дупі”, — сказав Кемерон Variety на червоній доріжці “Золотого глобуса”.

Довгоочікуване продовження “Аватару” 2009 року стало сьомим найкасовішим фільмом усіх часів, заробивши 1,7 мільярда доларів на міжнародному рівні після четвертого вікенду світового прокату. Фільм стрімко обійшов “Короля Лева” 2019 року (який заробив 1,663 мільярда доларів) і “Світ Юрського періоду” 2015 року (заробив 1,671 мільярда доларів).

Джеймс Кемерон (чий фільм “Титанік” 1997 року займає третю сходинку у десятці кращих) також є режисером із найбільшою кількістю згадок у переліку найкасовіших фільмів.

James Cameron on what #Avatar‘s success means for the film industry: “We’re back to theaters…Enough with the streaming already! I’m tired of sitting on my a–!” #GoldenGlobes https://t.co/ywZXlvQL4G pic.twitter.com/RP0IQbrxpv — Variety (@Variety) January 10, 2023

Курс POWER BI Приборкайте Power BI і прогнозуйте майбутнє своєї компанії. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Бюджет фільму становить понад 400 мільйонів доларів, Кемерон раніше заявляв, що його робота повинна стати “третім або четвертим найкасовішим фільмом в історії”, щоб вважатись прибутковою.

І схоже, що Аватар 4 та 5 отримали “зелене світло”, а Аватар 3 нині перебуває на етапі постпродакшну.

“Схоже, що з тим імпульсом, який має зараз фільм, мені доведеться знімати ці продовження. Я знаю, що буду робити наступні шість-сім років”, – відповів Кемерон на питання про продовження франшизи.

В українському кінопрокаті “Аватар: Шлях води” з’явився 15 грудня. Дія сиквелу відбувається більш ніж через десять років після подій першого фільму і слідує за головними героями Джейком Саллі та Нейтірі, які намагаються врятувати свою планету Пандору від нашестя людей з Землі.