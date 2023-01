Джеймс Кемерон каже, що втомився від стримінгу: “Досить сидіти на дупі. Нам потрібно ходити в кінотеатри”

Доки “Аватар: Шлях води” наближається до позначки у 2 мільярди доларів касових зборів, режисер Джеймс Кемерон завдячує успіху фільму кіноглядачам та каже, що й сам закінчив з переглядами в домашніх умовах.

Довгоочікуване продовження “Аватару” 2009 року стало сьомим найкасовішим фільмом усіх часів, заробивши 1,7 мільярда доларів на міжнародному рівні після четвертого вікенду світового прокату. Фільм стрімко обійшов “Короля Лева” 2019 року (який заробив 1,663 мільярда доларів) і “Світ Юрського періоду” 2015 року (заробив 1,671 мільярда доларів).

Джеймс Кемерон (чий фільм “Титанік” 1997 року займає третю сходинку у десятці кращих) також є режисером із найбільшою кількістю згадок у переліку найкасовіших фільмів.

James Cameron on what #Avatar‘s success means for the film industry: “We’re back to theaters…Enough with the streaming already! I’m tired of sitting on my a–!” #GoldenGlobes https://t.co/ywZXlvQL4G pic.twitter.com/RP0IQbrxpv

— Variety (@Variety) January 10, 2023