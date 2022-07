Директор Tesla Autopilot Андрей Карпати залишає компанію

Tesla залишає черговий топменеджер та один з найвидатніших фахівців в галузі машинного навчання та комп’ютерного зору — Андрей Карпати, який до недавнього часу обіймав посаду директора Tesla Autopilot, несподівано повідомив у своєму Twitter, що йде з посади та повністю залишить компанію, на яку працював останні 5 років.

Сам Андрей Карпати не сказав, чому саме вирішив піти, назвавши свою роботу в компанії «великим задоволення», а завершення кар’єри в Tesla — «важким рішення». У інженера поки «немає конкретних планів щодо наступних проєктів», але він хоче переглянути «свої довгострокові пристрасті щодо технічної роботи в області ШІ, відкритого коду та освіти».

I have no concrete plans for what’s next but look to spend more time revisiting my long-term passions around technical work in AI, open source and education.

Хто замінить Карпати і стане новим директором Tesla Autopilot, поки невідомо. Та, схоже, цього разу обійдеться без скандалу, оскільки Tesla Ілон Маск доброзичливо відповів Карпати у Twitter — співзасновник та CEO подякував інженеру за роботу та окремо зазначив, що мав за честь попрацювати з таким фахівцем, як Карпати. У березні Карпати взяв відпусту, щоб «відпочити та подорожувати», але сказав, що планує повернутися до Tesla цього місяця, повідомляє Bloomberg. Раніше Tesla звільнила близько 200 співробітників, які працювали над Autopilot.

Thanks for everything you have done for Tesla! It has been an honor working with you.

— Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2022