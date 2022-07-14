Директор Tesla Autopilot Андрей Карпати залишає компанію

Tesla залишає черговий топменеджер та один з найвидатніших фахівців в галузі машинного навчання та комп’ютерного зору — Андрей Карпати, який до недавнього часу обіймав посаду директора Tesla Autopilot, несподівано повідомив у своєму Twitter, що йде з посади та повністю залишить компанію, на яку працював останні 5 років.

Сам Андрей Карпати не сказав, чому саме вирішив піти, назвавши свою роботу в компанії «великим задоволення», а завершення кар’єри в Tesla — «важким рішення». У інженера поки «немає конкретних планів щодо наступних проєктів», але він хоче переглянути «свої довгострокові пристрасті щодо технічної роботи в області ШІ, відкритого коду та освіти».

I have no concrete plans for what’s next but look to spend more time revisiting my long-term passions around technical work in AI, open source and education. — Andrej Karpathy (@karpathy) July 13, 2022

Хто замінить Карпати і стане новим директором Tesla Autopilot, поки невідомо. Та, схоже, цього разу обійдеться без скандалу, оскільки Tesla Ілон Маск доброзичливо відповів Карпати у Twitter — співзасновник та CEO подякував інженеру за роботу та окремо зазначив, що мав за честь попрацювати з таким фахівцем, як Карпати. У березні Карпати взяв відпусту, щоб «відпочити та подорожувати», але сказав, що планує повернутися до Tesla цього місяця, повідомляє Bloomberg. Раніше Tesla звільнила близько 200 співробітників, які працювали над Autopilot.

Thanks for everything you have done for Tesla! It has been an honor working with you. — Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2022

Андрей Карпати приєднався до Tesla у 2017 році — на посаді головного з розробки Tesla Autopilot він замінив розробника мови програмування Swift та колишнього керівника Apple Кріса Латтнера, який не протримався на посаді навіть пів року. За цих п’ять років під керівництвом Карпати команда розробників Tesla Autopilot зробила чимало та зробила фірмову систему допомоги водієві однією з кращих на ринку. Водночас не дивлячись на численні обіцянки Ілона Маска щодо повноцінного автопілота, наразі Tesla Autopilot таким не є, а автомобілі компанії все ще не здатні пересуватися самостійно без контролю та допомоги водія, хоча прогрес за останні кілька років, безперечно, вражає. У січні Ілон Маск під час звіту висловив впевненість, щоб вже цьогоріч система FSD буде водити безпечніше, ніж людина, та назвав нові приблизні терміни запуску нашумілого сервісу роботаксі Tesla Network — до кінця 2022 року (якщо пам’ятаєте, спочатку його запуск планувався на 2020 рік). А на початку травня під час Tesla Cyber Rodeo Маск анонсував футуристичне безпілотне таксі, яке Tesla планує показати у 2023 році та почати масове виробництво у 2024 році.

Наразі Tesla перебуває під пильною увагою американських регуляторів і є фігурантом декількох розслідувань, зокрема і через численні аварії з припаркованими спецмашинами за участю Autopilot.

На 30 вересня у Tesla запланована наступна велика презентація AI Day («День ШІ») з попередньо запланованим показом робочого прототипу робота-гуманоїда Optimus. Як позначиться звільнення Андрея Карпати на темпах розвитку Tesla Autopilot та термінах реалізації інших пов’язаних проєктів — поки що запитання без відповіді.