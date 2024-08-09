До $20 за Apple Intelligence — аналітики кажуть, що Apple вимагатиме плати за нові функції штучного інтелекту

Apple планує прискорити зростання свого прибуткового бізнесу послуг і в цьому можуть допомогти нові функції штучного інтелекту, які планують запустити з iOS 18.

Аналітики CNBC припускають, що Apple слідуватиме моделям передових технологічних фірм зі штучного інтелекту: OpenAI, наприклад, пропонує передплату із розширеними функціями ChatGPT, а Microsoft стягує плату за свій інструмент AI Copilot.

За розрахунками, деякі функції Apple Intelligence можуть обійтись користувачам у $20.

Apple анонсувала свою систему штучного інтелекту в червні, де обіцяла розумнішого голосового помічника Siri, а також нові функції, включно з можливістю автоматичного створення електронних листів і зображень. Водночас Apple Intelligence надійде вже після того, як компанія презентує свої нові пристрої, а самі функції розгортатимуться повільно (Китай і Європа початково взагалі не отримають доступу).

Наразі деякі інструменти Apple Intelligence доступні в бета-версії iOS 18 для розробників.

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