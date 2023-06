До блоку живлення FSP Cannon Pro 2500W можна під’єднати чотири NVIDIA RTX 4090

На виставці Computex 2023 FSP представила блок живлення Cannon Pro потужністю 2500 Вт. Це блок живлення серверного рівня, але з огляду на формфактор ATX ентузіасти можуть без проблем використовувати його для настільних систем. БЖ сертифікований ATX 3.0 та підтримує роз’єм живлення 12VHPWR для під’єднання найновіших відеокарт NVIDIA.

Курс PHOTOGRAPHY Навчайтеся мистецтву фотографії та створюйте незабутні фото для своїх проєктів! Вивчити курс!

Cannon Pro 2500W має тільки два роз’єми 12VHPWR, але інші роз’єми дозволяють живити від нього відразу 4 відеокарти NVIDIA RTX 4090 за допомогою перехідників. FSP Cannon Pro 2500W не перший БЖ на ринку з такою потужністю 2500 Вт, однак перший з сертифікацією ATX3.

БЖ отримав рейтинг 80 Plus Platinum, що означає ефективність не менше 89% за 100% навантаження. Завдяки модульній конструкції користувачі можуть підключати лише потрібні кабелі.

Cannon Pro 2500W був не єдиним блоком живлення від FSP на виставці. Компанія показала серію Anemoi з БЖ ATX 3.0 потужністю 1000 Вт з сертифікацією 80 Plus Platinum. Серія Hydro PTM Pro поповнилася блоком 1650 Вт, також 80 Plus Platinum та з двома роз’ємами 12VHPWR. Dagger Pro L, блок живлення SFX-L потужністю 1200 Вт з сертифікацією 80 Plus Gold підійде для ПК малого формфактора.

Джерело: Tom’s Hardware