У конфлікті відеокарт NVIDIA RTX 50 та материнок EVGA перемагає скотч

Заклеєні контакти відеокарти NVIDIA / Reddit

Розділ Технології виходить за підтримки

Справи колись найулюбленішої в США EVGA зараз ненайкращі. Компанія відмовилася від виробництва відеокарт та скоротила інші напрямки — зокрема, техпідтримку та розробку ПЗ.

Користувачі Reddit масово скаржаться на конфлікт материнських плат EVGA з відеокартами останнього покоління. Через погану програмно-апаратну сумісність комп’ютери з ними не завантажуються. Техпідтримка мовчить, тож власники вдалися до геніального трюку: фізично заклеїли контакти PCIe відеокарти.

Згідно з повідомленнями, плати EVGA, зокрема Z690 Classified, мають підключені контакти SMBUS у слоті PCIe (контакти 5 та 6), які зазвичай не використовують більшість виробників. Порт SMBUS теоретично використовується компонентами для полегшення зв’язку — керування живленням та температурою відеокарти тощо. Цілком можливо, що відеокарти NVIDIA RTX 50 не використовують або неналежним чином обробляють ці сигнали, що фактично зупиняє завантаження системи.

«EVGA — це лише тінь колишньої себе, а оновлення BIOS через проблеми сумісності обладнання — це як виривати зуби. Вони фактично залишили своїх клієнтів напризволяще щодо їхніх материнських плат», — скаржиться один з власників.

Після конфлікту з NVIDIA у 2022 році EVGA пішла з ринку відеокарт та значно скоротила решту діяльності. Прямим наслідком стала погана підтримка на рівні програмного забезпечення. Ймовірно, це призвело до згаданої проблеми. Підтримка ж користувачів скоротилася до форумів Reddit. Переглядаючи старі теми, один з них знайшов причину у контактах 5 та 6. Шматок клейкої стрічки завширшки 2 мм ізолює їх та виводить з використання. Дехто пропонує видалити самі контакти. Також деякі інші плати EVGA, зокрема Z690 та Z790, не мають цієї проблеми.

Джерело: Tom’s Hardware

Розділ Технології виходить за підтримки

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