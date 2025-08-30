До кінця року біткоїн може досягти $126 тис., — звіт JPMorgan

Bitcoin торгується занадто дешево відносно золота. Крім того, волатильність BTC впала до історичних мінімумів у 30%, знизившись з майже 60% на початку 2025 року. Це найнижчий показник за всю історію. Це також наближає волатильність біткоїна до золота.

Банк JPMorgan розглядає це суттєве зниження волатильності як ключовий сигнал того, що біткоїн значно недооцінений порівняно із золотом. На основі корекції за волатильністю, ринкова капіталізація біткоїна повинна була б зрости на 13%, щоб відповідати $5 трлн приватних інвестицій у золото. За моделями банку, біткоїн наразі недооцінений приблизно на $16 тис. порівняно з золотом. У зв’язку з цим, очікується, що перша криптовалюта досягне $126 тис. до кінця року.

Аналітики JPMorgan також підкреслили, що цей цифровий актив стає все більш привабливим для інституційних портфелів. Це пов’язано з прискоренням закупівель корпоративними скарбницями, які тепер утримують понад 6% від загальної пропозиції монет.

Також корпоративне впровадження набирає обертів завдяки включенню в індекси акцій, що залучає пасивні припливи капіталу. Наприклад, Metaplanet була підвищена до категорії середньої капіталізації FTSE Russell і додана до глобальних орієнтирів, тоді як Kindly MD, котирована на Nasdaq, залучила $5 млрд після купівлі біткоїна на $679 млн.

Джерело: Coindesk