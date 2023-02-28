OnePlus готує складаний смартфон та зовнішню систему рідинного охолодження для смартфонів — очікуються до кінця року

Під час проведення виставки Mobile World Congress 2023 компанія OnePlus показала модифіковану версію смартфона OnePlus 11 Concept, оснащеного активною системою рідинного охолодження. Хоча цей пристрій не надійде у продаж, компанія має намір вивести на ринок окремий кулер для смартфонів.

Пристрій під назвою OnePlus 45W Liquid Cooler включає охолоджуючий термоелектричний бокс, кабель і сам кулер із затискачем. Користувачеві потрібно приєднати кулер за допомогою затискача до задньої панелі смартфона, після чого автоматично включиться охолоджуючий блок. Як заявляє виробник, кулер сумісний практично з будь-яким смартфоном. Його використання дозволяє знизити температуру смартфона на суттєві 20 градусів Цельсія (залежно від налаштувань). Це дозволяє процесору працювати на вищій частоті, уникати тротлінгу та забезпечувати кращу продуктивність та стабільність в іграх. Однак під час такого охолодження смартфон не можна заряджати.

Зовнішній рідинний кулер для смартфонів OnePlus 45W Liquid Cooler має вийти на ринок вже у 2023 році, але його орієнтовна ціна поки що не повідомляється.

Разом з тим, на Mobile World Congress 2023 компанія OnePlus підтвердила чутки, що циркулювали раніше, і заявила про намір випустити власний складаний смартфон. Такий пристрій має з’явитися на ринку у другій половині 2023 року. Поки що OnePlus не поспішає ділитися подробицями про свій майбутній складний смартфон, проте заявляє, що це буде модель флагманського рівня. Більш детальну інформацію планується надати найближчими місяцями.

Джерело: neowin, engadget